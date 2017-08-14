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Giresun'da Koçkayası Fotomaratonu sona erdi

- Fotomaratonda Giresun yaylalarındaki yaşam, doğa, endemik bitki, yabani hayvanlar ve kuş gözlemi temaları işlendi

Giresun'da Koçkayası Fotomaratonu sona erdi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Koçkayası Fotomaratonu'nda fotoğrafçılar, yaylalardaki yaşam, doğa, endemik bitki, yabani hayvanlar ve kuş gözlemi temalarını işledi.

Giresun Gezgin Fotoğrafçılar Derneği (GEZFOD) ile Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce organize edilen fotomaratona Türkiye'nin farklı bölgelerinden yaklaşık 100 fotoğrafçı katıldı.

Fotoğrafçılar, Koçkayası Tabiat Parkı, Kümbet ve Çıkrıkkapı yaylaları ile Uzundere, Tamdere ve Eğribel bölgelerinde doğal yaşam ve güzelliklerin yanı sıra kültürel yapıları da fotoğrafladı.

GEZFOD Başkanı Fatih Mehmet Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada, Giresun’un gizli kalmış veya sadece yerel halk tarafından bilinen doğal güzelliklerini ortaya çıkarmayı ve bunları daha geniş kitlelerle paylaşmayı amaçladıklarını belirtti.

Giresun'un hem şehir hem yayla hayatıyla Karadeniz’in tüm yönlerini içinde barındırdığını ifade eden Fatih Gök, Giresun'un tam bir tabiat cenneti olduğunu vurguladı.

Gök, kentin doğal güzelliklerini koruma ve geliştirme görevi üstlenen bu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüyle uyum içinde birçok fotomaraton düzenlediklerini ifade ederek, "Bu da onlardan birisi. Amacımız şehrin doğal güzelliklerini hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtabilmek. Bu doğrultuda üç yıldır yanımızda olan bu kuruma, düzenlediğimiz maratonlarda mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan personeline ve Şube Müdürü Ertan Kuduban’a teşekkürü bir borç bilirim." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ise Giresun’un tanıtımı için bu tarz etkinliklere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, GEZFOD ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teşekkür etti.

Ertan Kuduban da müdürlük olarak kendilerine bağlı milli parklardaki doğal hayatı çeşitli aktivitelerle kamuoyuyla paylaştıklarını belirterek, "Bu bölgelerdeki tabii güzellikleri topluma aktarmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin birçok bölgesinde olduğu gibi Giresun’da da yöreye has bitki ve hayvan çeşitliliği bulunuyor. Fotomaratonlarla farklı bölgelerden gelen fotoğrafçıların gözüyle bu çeşitliliği geniş kitlelere ulaştırma imkanı buluyoruz." diye konuştu.

Fotoğraflar, oluşturulacak jüri tarafından kategorilerine göre değerlendirilecek. İlk üçe giren fotoğrafları çekenler ödüllendirilecek.



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GiresunKoçkayası FotomaratonuYaylalar
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