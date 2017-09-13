GİRİŞİMCİ KADINLAR

MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Emekli olunca mütevazi bir yaşam sürmek için yerleştiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde otel işletmeye başlayan Ayşe Mücella İsbir, kazancının çoğunu yanlarında kendisini mutlu hissettiği engellilerin gelişimine harcıyor.

Ankara'da bir bankanın mali işler müdürlüğünde 25 yıl görev yaptıktan sonra eşiyle Bodrum'a yerleşen üç çocuklu 60 yaşındaki İsbir, Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde denize sıfır bir yer kiraladı.

Bodrum'da mütevazi bir hayat sürdürmeyi planlayan İsbir, yakınlarının tavsiyesiyle kiraladığı alanı restoran ve plaj işletmesine dönüştürdü. Ilgın ağaçları altında hizmet vermeye başlayan İsbir, aynı bölgede 10 odalık suit otel de kiraladı.

Mimar eşi ve kardeşinin de yardımıyla burada tadilat yapan İsbir, özenle dizayn ettirdiği otelden ve sahildeki işletmeden elde ettiği gelirinin çoğunluğunu ilçedeki engellilerin eğitimine harcıyor.

İsbir, haftada bir engellilere özel otelinde düzenlediği günde, onların diledikleri gibi tatil yapmasına da imkan sağlıyor.

- "Yıllarca aradığım ortamı bulduğumu düşünüyorum"

İsbir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'daki yoğun iş temposundan kurtulmak için yerleştiği ilçede bambaşka bir hayata yelken açtığını söyledi.

Dostlarıyla bir arada olmak için kiraladıkları yeri bir süre sonra işletmeye dönüştürünce hayatının seyrinin değiştiğini aktaran İsbir, ilçede kendisini mutlu edecek bazı faaliyetlerde bulunduğunu dile getirdi.

Engellilerin öğrenim gördüğü okulları ziyaret ettiğini anlatan İsbir, şöyle devam etti:

"Onlara yardım etmek istedim. Maddi ve manevi destek olmak amacıyla engelli bireylerle tanıştım. Zaman geçirdiğim engellilerle kendimi daha mutlu hissettim. Yıllarca aradığım ortamı bulduğumu düşünüyorum. Daha çok paranın nelere hizmet ettiğini görünce, işletmelerime dört elle sarılmaya başladım. İşletmelerim daha çok kazansın, gönül rahatlığıyla faydam olabilecek her yere harcamak istedim. Onlarla harika zaman geçiriyorum. Ruh halim onlarla tamamen değişti. Yeter ki birinin hayatına dokunmak isteyin. Onlara 'engelli' gözüyle hiç bakmadım. Hepsiyle çok iyi anlaşıyorum."

İsbir, engellilerin içlerine girip, onlarla olmanın mutluluğunu yaşama tavsiyesinde bulundu.

İsbir'in işlettiği otelde ailesiyle tatilini sürdüren bedensel engelli Alara Sireller ise Bodrum'da bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Kendisini evinde gibi hissettiğini belirten Sireller, "Burada 7 yıldır tatil yapıyorum. Burası benim evim gibi oldu. Tek geldiğim yer burası, başka bir yere gitmiyorum." diye konuştu.