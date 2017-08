GİRİŞİMCİ KADINLAR - Köy yaşamından dünyaya açıldı - Mersin'de, hemcinslerinin yaşadığı sıkıntıları Arslanköylü kadınlarla oluşturduğu tiyatro grubuyla anlatan 60 yaşındaki Ümmiye Koçak'ın başarı hikayesi, tüm dünyaya yayıldı - Reklam filminde ünlü futbolcu Ronaldo ile rol alan Koçak: - "Biz kadınlar istediğimizde her şeyi başarabiliriz. Her şey bizim elimizde. Nene Hatunların torunları olarak, bütün dünyayı yönetecek liderleri de biz anneler doğurduğumuz için bizim bilinçlenmemiz lazım" - "Tek istediğim kadınlarımız 'Ben yapamam' demesin. Çünkü yapamayacakları hiçbir şey yok. İstemek önemli ama çok istemeli. Kalbiyle, yüreğiyle, her şeyiyle 'Ben yaparım' desinler. Hayal kurmak beleş. Herkes kurabilir"

28 Ağustos 2017 Pazartesi 11:13