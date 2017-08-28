GİRİŞİMCİ KADINLAR - Ürettiği engelli rampasıyla iş dünyasının kapısını araladı

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Kadın girişimci Melis Tasacı, kendi ayakları üstünde durabilmek ve engellilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm bulabilmek amacıyla kurduğu firmada ürettiği engelli rampalarını 7 ülkeye ihraç ediyor.

Melis Tasacı, Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümünde okurken engellilere yönelik ürünler üreten sektörde çalışmaya başladı. Bu süreçte engellilerin karşılaştıkları sorunları yakından görme fırsatı bulan Tasacı, 23 yaşında üniversiteden mezun olduktan sonra arabasını satarak firmasını kurdu.

Firmasında ürettiği engelli rampalarını, Fransa, İsrail, Romanya, Rusya, Gürcistan başta olmak üzere 7 ülkeye ihracat eden Tasacı, Kadın Girişimciler Derneğinin de en genç üyeleri arasında yer alıyor.

Tasacı, iş hayatındaki başarısını ve yaşadığı zorlukları AA muhabirine anlattı. Üniversite birinci sınıftayken çalışmaya başladığı firmada engelli ürünlerini araştırdığını ifade eden Tasacı, engellilerin herhangi bir yere ulaşmada zorluklar yaşadığını fark ettiğini, bu nedenle portatif engelli rampaları üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

Firmasını 2008'de kurduğunu anlatan Tasacı, iş hayatının ilk zamanlarında engelli rampalarını ithal ettiklerini dile getirdi. İki yıllık bir Ar-Ge çalışması sonucunda rampaları kendilerinin üretmeye karar verdiklerini ifade eden Tasacı, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de ilk kez portatif engelli rampaları üreten firmamızı kurduk. Bankalar, hastaneler, okullar, kamu kurumları, kamu hastaneleri ve bakanlıklarda bu rampalarla engellilere erişim sunuyoruz.

Ne kadar kolay, ne kadar pratik olursa, kullanıcı için ne kadar ekonomik olursa o kadar fazla alanda engelliler erişime sahip olacaktı. Türkiye'de ürettik. Talepler beklediğimizin üzerinde oluyor. Bizim için en büyük atılım yurt dışına ihracatımız oldu. Belli bir kaliteyi sağladıktan sonra yurt dışında ilk kez Türkiye'yi temsil eden ilk firma olarak fuarlara katıldık. Hala bu alanda tek firmayız. Şu anda 7 ülkeye ihracat yapıyoruz. En büyük talep bize Fransa ve Romanya'dan geliyor. Avrupa bu konuda bizden bir adım önde. Şu anda üretimimizin yüzde 85'ini ihraç ediyoruz. Türkiye'de talebin oluşmasını çok istiyoruz yerli üretim noktasında. Dubai, İsrail, Gürcistan, Rusya'ya gidiyor ürünlerimiz."

Girişimciliğin zorlu bir süreç olduğunun altını çizen Tasacı, "İlk adımı atmak için ya cesaretiniz olacak ya da finans kaynağınız limitsiz olacak. Çok yüksek bir finans kaynağım yoktu ama vosvos bir arabam vardı. Onu 3 bin 500 liraya sattım ve ilk şirketimizi kurduk. Adım adım ilerleyerek, üretimi de bir anda büyütmeyerek, talebe göre genişleterek firmayı şu anda bu hale getirdik." dedi.

- "Fabrika gibi bir ailem var"

İş hayatındaki en büyük şansının ailesi olduğunu ifade eden Tasacı, arkasında fabrika gibi bir ailesi olduğunu dile getirdi. Tasacı, kardeşinin ODTÜ Maden Mühendisliği, babasının da Hacettepe Elektronik Mühendisliği mezunu olduğunu, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmasında tüm aile bireyleriyle bir arada çalıştığını söyledi.

Tasacı, "Bizim çıkardığımız ürünlerde her şey bizim kontrolümüz altında çıkıyor. Bir iş yapmak isteyenler 'Aman ne gerek var?' sözleriyle karşılaşacaklar. Eğer inanıyorlarsa vazgeçmesinler. Denemek için bir süreyi riske atmanız gerekiyor. Özellikle kadınlar iş yapmalı. Kadınlar yapabilir. Ben alüminyumu, engelli ürünlerini, rampayı seçtim. Bu konuda bilgi sahibiydim. Bilgi sahibi ve deneyim olduğunda hepimiz başarabiliriz." sözlerine yer verdi.