GİRİŞİMCİ KADINLAR - Yemeği beğenmedi, restoran açıp 500 kişiyi istihdam etti

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da, 12 yıl önce yemek yediği bir restoranın işletme müdürüne kızarak iş hayatına atılan Cevahir Asuman Yazmacı, açtığı restoranla kentin ilk kadın girişimcisi oldu.

Şanlıurfa Girişimci İş Kadınları Derneğini kuran ve TOBB Kadın Girişimciler Üst Kuruluna giren Yazmacı, başarısıyla hem diğer kadın girişimcilere rol model oldu hem de 500 kişiye istihdam sağladı.

Yazmacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların hala pek fazla iş hayatında olmadığı Şanlıurfa'da, bir restoranın işletme müdürüne kızması sonucu hizmet sektörüne giriş yaptığını söyledi.

Şanlıurfa'da bir ilki gerçekleştirdiğini dile getiren Yazmacı, şunları anlattı:

"2005 yılında Şanlıurfa'da bir ilki gerçekleştirerek, kentin ilk ve tek kadın girişimcisi oldum. Erkeklerin egemen olduğu bir sektörde kadın girişimci oldum. Sektöre giriş hikayem ise çok farklı. Yediğim kötü yemek ve aldığım kötü hizmet sonucunda işletme müdüründen aldığım cevap beni bu sektöre yöneltti. Her şey çok kötü dediğimde işletme müdürü 'İşinize gelirse hanımefendi' dedi. Benim de işime gelmedi ve bir restoran kurdum. Buradaki öncelikli hedefim, şehirde bir farkındalık oluşturmak. Konukların 'Yemek iyi, mekan kötü' ya da 'Mekan güzel, hizmet kötü' algısıyla gitmemeleri adına ve kentimizde kadına bakış açısını değiştirmek adına böyle bir sektöre giriş yaptım."

- "Girişimci kadın sayısı arttı"

Yazmacı, sektörde 2 yıl faaliyet gösterdikten sonra birkaç gönüllü hemcinsiyle Şanlıurfa Girişimci İş Kadınları Derneğini kurduklarını söyledi.

Derneğin kısa sürede bölge kadınının iş hayatına yönelebilmesi noktasında etkili olduğunu anlatan Yazmacı, şunları kaydetti:

"Bu şehirde bazı şeyleri değiştirmek için kadının iş hayatında sayısının artması gerekiyordu. Çünkü ülke ve bölge ekonomisinin gelişmesi için kadınların muhakkak ekonominin içinde olması gerekiyordu. Bu nedenle 2007 yılında Şanlıurfa Girişimci İş Kadınları Derneğini kurdum. Kadınların iş yaşamında olmaları noktasında kendilerine gerekli desteği sunmaya çalıştık. Bu minvalde de 2005'ten bu yana şehirdeki girişimci kadın sayısı arttı. TOBB'un Kadın Girişimciler Kurulunda hem kurucu üye hem de üst kurul üyesi olarak halen görevim devam ediyor. Burada da hedef yine kadınların iş dünyasına katılımını sağlamak ve girişimci kadın sayısını artırmaktır."

- "Erkek egemen bir sektöre iyi bir marka kazandırmış oldum"

Bölgede gerçekleştirdiği hizmet sayesinde bilinilirliğinin arttığını belirten Yazmacı, kentteki çok sayıda kadının da iş tecrübesinden faydalanabilmek için kendisiyle iletişim kurduğunu dile getirdi.

Yazmacı, Şanlıurfa ve bölge genelinde kadınlara hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti anlatarak, şöyle konuştu:

"Ben bu işi yaptım ve bölgede kadına bakış açısını değiştirdim. Bu başarının belki benim şahsımda Doğu kadınının aynı zamanda Urfa kadınının başarısı olduğunu gördüm. Kadınlara ne kadar inanır ve cesaretlendirirseniz o derece başarılı işler yaptıklarını görüyorum. Ben kadınlara yürekten inanıyorum. Hem çok başarılı oluyorlar hem de birbirlerine rol model olma konusunda katkı sunuyorlar. Bana artısı şehirde bir ilki gerçekleştirip ilk defa erkek egemen bir sektöre iyi bir marka kazandırmış oldum. Şehre gelen bütün konukları ağırlama anlamında burası bir marka haline dönüştü. Bölgeye de şehre de ekonomik değer kazandırdık."

Yazmacı, işletmecisi olduğu tesislerde yaklaşık 500 kişiye istihdam sağladığını sözlerine ekledi.