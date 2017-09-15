GİRİŞİMCİ KADINLAR - Yoğurduğu çamurla markasını oluşturdu

İZMİR (AA) - AHMET BAYRAM - İzmir'de 20 yıl önce evinin bir odasında ticari amaç gütmeden seramikten eşyalar yapmaya başlayan Sinem Alkan, bugün adını taşıyan markasıyla, duvar süsleri satılan bir işletmenin sahibi oldu.

İzmir'de 1997'de evinin odasında başladığı sanat yolculuğunu bugün kendi markasıyla sürdüren Alkan, çeşitli ebatlardaki seramiklere, Türk minyatür sanatı ile Osmanlı ve Selçuklu kültürünü temel alan tasarımlarının yanı sıra çağdaş yorumları yansıtıyor.

Alkan, işletmesinde istihdam sağladığı 10 kadınla, seramiğin ham maddesi çamurları yoğuruyor. Şekil verilen ve üzerine motifler çizilen ürünler, boyandıktan sonra fırınlanıyor.

Sinem Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ege Üniversitesi Seramik Cam ve Çinicilik Bölümü'nden mezun olduktan sonra hobi amaçlı tabaklar yapmaya başladığını söyledi.

Bunun için 20 yıl önce evinin odasını atölyeye çevirdiğini anlatan Alkan, "10 metrekarelik bir odada çok zor oldu. Daha sonra küçük bir atölye tuttum, kendi çapımda orada sanatsal eşyalar üretmekti amacım, ticari bir düşüncem yoktu." ifadelerini kullandı.

Alkan, evlendikten sonra sanatını meslek edinmeye karar verdiğini, eşiyle kendi işletmelerini kurduklarını belirtti.

Tek başına olmanın zorluğunu yaşadığını dile getiren Alkan, "Önce mutfak eşyaları üreterek bu işe başladık, seramikten standart tabak, çerezlik ürettik. Bu konuda Çin ile rekabet edemedik. Daha sonra süs eşyasına yönelmeye karar verdik. Duvar panoları üzerine çizimler yaptım. İlk duvar panolarıyla İzmir Fuarı'na katıldık, orada ilgi ve talep görünce buna yöneldik." diye konuştu.

- "Renk ve tasarım konusunda Türkiye'de öncüyüz"

Üretimlerinin gün geçtikçe arttığını bildiren Alkan, şöyle devam etti:

"Ürünleri kaliteli yaptıkça talep arttı. Biz yerimizde de sayabilirdik ancak hep kaliteli üretim yapmaya çalıştık. Müşterilerimizin taleplerini takip ettik, yanlarında olduk. Yaklaşık 10 yıl önce Türk Patent Enstitüsüne marka başvurumuz oldu. Logomuzu belirleyip, süreci tamamladıktan sonra ürettiklerimize kendi markamızı basıyoruz. Şu anda üretimimizin yüzde 20'si ihracata gidiyor. Irak, Dubai, Yunanistan, İspanya, Çekya, Almanya, ABD'ye ürünler gönderiyoruz. Buralardan teşekkür amaçlı özel telefonlar geliyor. İşin ticari boyutunun yanında bu gibi dönüşler bizi oldukça memnun ediyor."

Çalışmalarında turkuaza ağırlık verdiklerini belirten Alkan, "Hem duvar panoları hem renk hem de tasarım konusunda Türkiye'de öncüyüz. Başka alanda faaliyet gösteren çoğu seramikçi bu alana yöneldi. Renginden tasarımına kadar taklitlerimiz çoğaldı." ifadelerini kullandı.

Alkan, bugüne kadar binin üzerinde model çizdiğine dikkati çekti.

Tasarımlarını sürekli yenilemeleri ve canlı tutmaları gerektiğini kaydeden Alkan, "Piyasa, moda, trendler ve renkler değişiyor. Buna uymak için sürekli takipte olmak zorundayız." dedi.