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"Göçmenleeeer" tiyatroseverlerle buluştu

- Fransa'da kendisi de göçmen olarak yaşayan Rumen asıllı yazar Matei Visniec'in kaleme aldığı, Genco Erkal'ın belgesel tiyatro formunda tasarladığı yeni oyunu, mültecilerin hayatta kalma mücadelelerini gerçekçi, bazen de "absürt" bir dille sahneye taşıyor

İSTANBUL (AA) - Rumen asıllı yazarı Matei Visniec'in yazdığı, Genco Erkal'ın belgesel tiyatro formunda tasarladığı yeni oyunu "Göçmenleeeer", Kenter Tiyatrosu'ndaki özel bir gösterimde tiyatroseverlerle buluştu.

Kenter Tiyatrosu'ndaki özel gösterimde tiyatroseverlerle buluşan oyunu Fazıl Say, Tülay Günal, Leman Sam, Şebnem Özinal, Altan Erkekli, Sevinç Erbulak, Füsun Erbulak, Zara, Büşra Develi, Burak Deniz, Mahir Günşiray, Ataol Behramoğlu, Emin Fındıkoğlu, Deniz Gökçer, Gülriz Sururi, Ayşen İnci, Şaylan Akmen, Nurettin Şen, Tuncer Cücenoğlu gibi isimler de izledi. İzleyiciler, Gence Erkal ve ekibini, ayakta alkışladı.

Matei Visniec'in kaleme aldığı, Genco Erkal'ın yönetmenliğini ve dramaturjisini üstlendiği, Şirvan Akan, Ayşe Lebriz Berkem, Lütfi Can Bulut, Cem Çetin ve Yiğit Yarar'ın rol aldığı "Göçmenleeeer", Zeynep Irgat ve Osman Senemoğlu tarafından Türkçeleştirildi.

Genco Erkal'ın belgesel tiyatro formunda tasarladığı, Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konulan oyunda, mültecilerin hayatta kalma mücadeleleri, gerçekçi, bazen de "absürt" bir dille sahneye taşındı.

"Göçmenleeeer"in sahne ve kostüm tasarımı Claude Leon, video ve ses tasarımı Ümit Kıvanç, müzikleri Nazım Çınar, ışık tasarımı Hakan Özipek, fotoğrafları ise Burcu Yetiş'e ait.

Kenter Tiyatrosu'nda sahnelenmeye devam edecek "Göçmenleeeer"in biletleri, Biletix ve mekanın gişesinde satılıyor.

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