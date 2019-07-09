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Göksel ve Athena bu hafta sonu Vadi Açıkhava’da

İstanbul’un yepyeni konser alanı Vadi Açıkhava, orman havasında açıkhava konserler serisine Türk pop müziğin sevilen ismi Göksel ile devam ediyor.

Göksel ve Athena bu hafta sonu Vadi Açıkhava’da
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İstanbul’un yepyeni konser alanı Vadi Açıkhava, orman havasında açıkhava konserler serisine Türk pop müziğin sevilen ismi Göksel ile devam ediyor. 12 Temmuz Cuma akşamı sevenlerinin karşısına Vadi Açıkhava’da çıkacak olan sanatçı, en bilinen şarkılarını, ormanın yanı başında yer alan 10 bin kişilik konser alanında seslendirecek. 13 Temmuz Cumartesi akşamı aynı sahnede Athena sahneye çıkacak.

Yaz boyunca birbirinden ünlü ve sevilen ismin sahneye çıkacağı Vadi Açıkhava’da Temmuz ayı programı şöyle: 12 Temmuz’da Göksel, 13 Temmuz’da Athena, 26 Temmuz’daMFÖ ve 27 Temmuz’da Levent Yüksel. 10 bin kişilik kapasitesi bulunan Vadi Açıkhava’da düzenlenen konserlerin biletlerine Biletix’ten ulaşılabilir.

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GökselAthenaVadi IstanbulVadi Açıkhava
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