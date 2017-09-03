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Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu

- Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor

Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu

BOLU (AA) - Kurban Bayramı'nda tatilcilerin ilgi odağı, doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı oldu.

Bolu'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzelliğiyle her mevsim büyüleyen Gölcük, Kurban Bayramı'nda da tatilcilerin gözde mekanı haline geldi.

Aşırı yoğunluk nedeniyle tatilciler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlanınca, araçlarını Bolu Seben karayolu üzerinde bırakmak zorunda kaldı.

Günübirlik tabiat parkına gelenler, tatillerinin keyfini, tabiat parkının büyüleyen manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak, bisiklete binerek, golf araçlarıyla tur atarak, hatıra fotoğrafı çektirerek, oltayla balık tutarak ve piknik alanlarında piknik yaparak çıkardı.

Tabiat parkına İstanbul'dan gelen Adem Arslan, Gölcük'e ilk defa geldiğini belirterek, "Burasının görsel güzelliğini sosyal medya üzerinden görmüştüm fakat bu kadar güzel olabileceğini tahmin etmemiştim. Çok güzel bir yer. Adeta insanı doğası ve temiz havası ile büyülüyor." diye konuştu.

Yoğunluk nedeniyle araçlarını park edecek yer bulamadıklarını aktaran Arslan, bu konunun acilen çözülmesi gerektiğini söyledi.

Arslan, bayram tatillerinde doğal güzellikleriyle ünlü alanlara girişlerin de ücretsiz olması gerektiğini savunarak, "Devlet otoyol girişlerini ücretsiz yapıyor. Böyle yerlerin de bayram süresince ücretsiz olması gerek. Ya da ücretlerin düşürülmesi lazım. Bu konuda da yetkililerin çalışma yapmasını bekliyoruz." diye konuştu.


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BoluGölcük Tabiat ParkıKurban Bayramı
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