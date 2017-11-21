Gönüllerini engelli öğrencilere açtılar

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da toplum yararına çalışma yapan üniversite öğrencileri, "Gönül Bağı" projesiyle zihinsel engelli öğrencileri okullarında ziyaret edip, eğitimlerine destek oluyor.

Iğdır Üniversitesinde eğitim gören, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Süreyya Sülün Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, kurumun bir süre önce başlattığı "Gönül Bağı" projesi kapsamında bir araya geldi.

Tamamı gönüllülerden oluşan üniversiteliler, ekonomik durumu iyi olmayan zihinsel engelli öğrencilere yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma başlattı.

Gençler, bu çerçevede engelli öğrencileri okullarında ziyaret edip, eğitimlerine destek olmak için çeşitli çalışmalar yapıyor. Üniversiteliler, pasta kesip öğrencilerle sohbet ediyor, onlara çeşitli hediyeler dağıtıyor.

KYK Süreyya Sülün Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Tuğba Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeye birçok gönüllü öğrencinin katıldığını söyledi.

Bu kapsamda köyleri ziyaret ettiklerini belirten Cengiz, "İhtiyaç sahibi ailelere yardımlarda bulunuyoruz, şehit yakınlarını ve engelli vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Amacımız yurtlarımızda kalan öğrencilerimizi, devletimize ve milletimize yararlı bireyler haline getirmek." dedi.

Her eğitim öğretim yılında bu şekilde birçok faaliyeti hayata geçirdiklerini anlatan Cengiz, bir süre önce sosyoekonomik durumu iyi olmayan zihinsel engelli öğrencilere yönelik de çalışma başlattıklarını ifade etti.

Cengiz, "Gönül Bağı Projesi ile dezavantajlı bir sınıfta öğrenim gören öğrencilerimizin, öğrenimlerinin kolaylaştırılması adına, görerek daha iyi öğrenecekleri çalışmalar yapıyoruz. Bu etkinliğin dezavantajlı öğrencilerimize faydalı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

- Gönüllüler, toplum yararına projelere koşarak geliyor

Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Nuran Sarcan ise yurtlarının desteğiyle, proje kapsamında toplum yararına birçok projeye katıldıklarını söyledi.

Bu tür etkinliklere birçok arkadaşının adeta koşarak katıldığını vurgulayan Sarcan, şunları kaydetti:

"Engelli kardeşlerimizin öğrenimine destek vermek için sınıflarının duvarlarına sayı, renk, şekil ve mevsim kavramları içeren çizimler yaptık. Bunun da çocukların görsel olarak öğrenimlerini kolaylaştıracağını umuyorum. Bu çalışmamızı birçok okulda yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Özellikle sosyoekonomik açıdan durumu düşük olan köy okullarında bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz."



