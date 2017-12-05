"Görme Engelli Ressamın Dünyası" sergisi Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Sanatçı Eşref Armağan, "Görme Engelli Ressamın Dünyası" sergisini Gaziantepli sanatseverlerle buluşturdu.

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca düzenlenen "Engelleri Aşanlar 2017" programı kapsamında "kültür sanat ödülü"ne değer görülen Armağan, yağlı boya resimlerinden oluşan 33 parça eseri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde izlenime sundu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Durdu Yetkinşekerci, serginin açılışında Armağan'ın başarılı çalışmalarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirildiğini anımsattı.

"Böyle bir sanatçıyı Gaziantep'te ağırlamaktan gurur duyuyorum." diyen Şekerci, eserlerin etkileyici olduğunu kaydetti.

- "Engelinizi kabul edin"

Ressam Eşref Armağan da doğuştan görme engelli olduğuna işaret ederek, insanların Allah'ın kendilerine verdiğiyle yetinmesini bilmesi gerektiğini söyledi.

Eksikliklere isyan etmemeleri çağrısında bulunan Armağan, "Ben niye böyle oldum demeyeceksin. Engelinizi kabul etmek zorundasınız. Sabırlı olup halinize şükredeceksin. Azimli olacaksınız ileriye doğru gidip tüketici olmaktan çıkıp üretici olmaya başlayacaksınız. Ben iki avucumun içine sığan şeyleri çizerek başladım. Çevrendekilere nesnelerin nasıl durduğunu, rengini detayları sorup ezberleyeceksin. Ne işe yaradığını öğreneceksin. Ben resim tekniklerinin hepsini kendim çözdüm."

Sergiyi ziyaret eden görme engelli Nazlı Can da "Yüzde elli görebiliyorum. Bende resim yapıyorum ama Eşref hoca gibi çok iyi değilim. Sergiyi gezdiğim için çok mutlu oldum." diye konuştu.

Zeynep Elbeyli de fizyoterapist olduğunu ve bedensel engelliler üzerine çalıştığını belirterek, Armağan'ın insan azmiyle alakalı çok güzel bir örnek kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Sergi, 20 Aralık'a kadar gezilebilecek.