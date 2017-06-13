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Görsel sanatlar öğretmenin ilginç fincan koleksiyonu

Osmaniye'de görsel sanatlar öğretmeni Mesude Işıklı, 10 yıldır biriktirdiği birbirinden farklı desen ve şekillerdeki 548 kahve fincanını görev yaptığı okulda sergiliyor.

Görsel sanatlar öğretmenin ilginç fincan koleksiyonu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de görsel sanatlar öğretmeni Mesude Işıklı'nın 10 yıldır biriktirdiği 548 kahve fincanı görenleri şaşırtıyor.

Kadirli Ergenekon Şehit Mehmetçik İlkokulunda görevli Işıklı (41), bir akrabasının ziyaretinde kendisine 70 yıllık bir fincan takımı hediye etmesinin ardından koleksiyon yapmaya karar verdi.

Gezdiği kentlerden ya da yakınlarından birbirinden farklı desen ve şekillerdeki fincanları toplamaya başlayan Işıklı, 10 yılda 548 parçanın yer aldığı bir koleksiyonunun sahibi oldu.

Işıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarının ve akrabalarının da yardımıyla biriktirdiği fincanları görenlerin şaşırdığını söyledi.

Evine konuk gelenlerin genelikle çeyiz sandıklarından çıkan fincanları kendisine getirdiğini anlatan Işıklı, şunları dile getirdi:

"Bu da koleksiyonumu çok zenginleştirdi. Kahve fincanlarıyla mutlu oluyorum. Biriktirdiğim fincanları okulumuzda sergiliyorum. Veliler ve öğrencilerim yoğun ilgi gösteriyor, destek veriyorlar. Birçoğu eski olan fincanların arasında 120 yıllık olanı da var. Hasta olduğumda veya diğer zamanlarda ziyaretime gelenler kahve fincanlarına düşkünlüğüm nedeniyle hediye olarak ne getireceği konusunda düşünmüyor. Herkesten destek bekliyorum."

Guinness Rekorlar Kitabı'nı hedefliyor

Fincan koleksiyonuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istediğini ifade eden Işıklı, "Koleksiyonum zamanla çeşit olarak zenginleşince Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye karar verdim. Fincanların birçoğunun yaşı yarım asırdan fazla. İçerisinde 120 yıllık fincanların da bulunduğu koleksiyonumdaki parça sayısı bine ulaşırsa Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracağım." ifadesini kullandı.

Işıklı, kahve fincanı koleksiyonuyla ilgili rekorun 650 farklı fincanla Avustralyalı bir kişiye ait olduğunu bildiğini, bunun için hedefini bin olarak belirlediğini aktararak, hobisiyle bir rekora imza atmayı ve dünyaya bunu duyurmayı istediğini kaydetti.

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Fincan TakımıKahve FincanıMesude IşıklıTürkiye
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