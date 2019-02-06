“Göster Gününü” filmi ile FilmBox HD’de komediye hazır olun FilmBox HD, aksiyon dolu komedi filmi “Göster Gününü” ile seyircilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Ünlü yönetmen Matthew Vaughn yönetmenliğinde ekranlara gelecek filmin başrollerinde; Aaron Taylor- Johnson, Nicolas Cage ve Chloe Grace Moretz yer alıyor.Çizgi romanda süper kahramanlara ilgi duyan Dave Lizewski (Aaron Johnson) isimli sıradan bir gencin süper kahraman olmaya karar vermesi ile yaşananlar anlatılıyor. Yeşil kostümü ile kötülerin peşine düşen nam-ı diğer KickAss’in karşısına birbirinden ilginç karakterler çıkıyor. 6 Şubat Çarşamba günü saat 21.30’da ekranlara gelmeye hazırlanan “Göster Gününü” filmini Turkcell TV+, Kablo TV, D-Smart ve FilmBox Live platformları üzerinden izleyebilirsiniz.