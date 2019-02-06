Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon Bursa Elif
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam filmi yayınlandı
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam...
Sıfır faizle ev
Sıfır faizle ev
Otomotiv yine lider
Otomotiv yine lider
219 ülkeye ihracat
219 ülkeye ihracat
Satış rekoru kırdı
Satış rekoru kırdı

“Göster Gününü” filmi ile FilmBox HD’de komediye hazır olun

FilmBox HD, aksiyon dolu komedi filmi “Göster Gününü” ile seyircilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

“Göster Gününü” filmi ile FilmBox HD’de komediye hazır olun
banner17

Ünlü yönetmen Matthew Vaughn yönetmenliğinde ekranlara gelecek filmin başrollerinde; Aaron Taylor- Johnson, Nicolas Cage ve Chloe Grace Moretz yer alıyor.Çizgi romanda süper kahramanlara ilgi duyan Dave Lizewski (Aaron Johnson) isimli sıradan bir gencin süper kahraman olmaya karar vermesi ile yaşananlar anlatılıyor. Yeşil kostümü ile kötülerin peşine düşen nam-ı diğer KickAss’in karşısına birbirinden ilginç karakterler çıkıyor. 6 Şubat Çarşamba günü saat 21.30’da ekranlara gelmeye hazırlanan “Göster Gününü” filmini Turkcell TV+, Kablo TV, D-Smart ve FilmBox Live platformları üzerinden izleyebilirsiniz.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GöstergününüFilmboxHD
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1