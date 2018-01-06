GRAFİKLİ - ANADOLU'NUN KAYAK ZİRVELERİ - Dağla denizi buluşturan merkez: Saklıkent

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Deniz, kum, güneş ve tarihi yapılarıyla her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, yarım asır önce Beydağları üzerine kurulan Saklıkent Kayak Merkezi kristal kar taneleri ve doğasıyla büyülüyor.

Şehir merkezine 50 kilometre uzaklıkta, Beydağlarındaki Bakırlıtepe mevkisine 1971 yılında dönemin valisi Hüseyin Öğütçen öncülüğünde kurulan kayak merkezine, kentten krayoluyla 45 dakika süren bir yolculukla ulaşılıyor.

Acemi, orta seviye ve profesyoneller için 4 pistin bulunduğu Saklıkent, kayakseverlere 5 kilometre kesintisiz kayak, snowboard yapma imkanı sunuyor. Saatte bin 500 kişi taşıma kapasiteli telesiyeji, kristal kar ve doğasıyla ziyaretçilerin unutulmaz deneyim yaşadığı merkezde, 3,5 ay kayak yapılabiliyor.

Her yıl milyonlarca turistin ağırlandığı Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı plajlarında denize giren ziyaretçiler, aynı gün Saklıkent'te kayağın keyfini yaşıyor.

- Bir günde iki mevsim

Kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezen, plajlarda denize giren, Belek'te golf oynayan tatilciler, 2 bin 400 rakımlı Saklıkent'te de kayak yaparak, bir günde iki mevsimi yaşayabiliyor.

2016-2017 kış sezonunda 45 bin kişinin kayak yaptığı merkezde, bin 400 metre uzunluğundaki telesiyejle dağın zirvesine çıkan ziyaretçiler, bölgeyi kuşbakışı izleyebiliyor.

45 villanın bulunduğu merkezde, yapımı süren otel ile günde 250 kişi ağırlanabilecek.

Beydağları Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır Saklıkent'te devam eden sorunların çözümü için kurdukları ekiple, başarılı çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Saklıkent'e ilişkin çalışmalara değinen Altıner, "Mevsimsel ve normal birçok sorun vardı. Bunların hepsini gidermek için oradaki eskimiş evleri ayağa kaldıracağız. Güvenlik ağı örüldü. Dünyada denize en yakın kayak merkezi burası. Mart'ta kayakla başlayan, bisikletle devam eden ve yüzmeyle biten bir etkinlik düzenleyerek bunu bütün dünyaya göstereceğiz." dedi.

- "Ekvatora en yakın kayak merkezi"

Bölgede yapay kar üretme çalışmasıyla sezonu uzatacaklarını anlatan Altıner, dağın zirvesinde bulunan TÜBİTAK Gözlemevi'nin de bir avantaj olduğunu bildirdi.

Antalya'yı yılda ziyaret eden yaklaşık 12 milyon turistin en az 1 milyonunu kayak merkezine çekmeyi amaçladıklarını vurgulayan Atıner, şunları kaydetti:

"Turizmin başkentiyiz, kış turizminin de merkezi olmayı hedefliyoruz. Bölgede Saklıkent gibi 30 kayak merkezi daha oluşturulabilir. Antalya golfün merkezi olduğu gibi kayağın da merkezi olur. Ekvatora en yakın kayak merkezinin Beyrut, Antalya ve Bolivya olduğu tartışılıyor. Ekvatora en yakın kayak merkezi Antalya. Hedefimiz Saklıkent'te 1 milyon turiste ulaşmak."

- "Türkiye'de ve dünyada bu kayak merkezinin örneği yok"



Kayak merkezinin yöneticisi Şendoğan Bilge ise Akdeniz bölgesine en yakın kayak merkezi olduklarını, özellikle mart ayında öğleden önce denize giren kişilerin, öğleden sonra Saklıkent'te kayak yaptığını ifade etti.

"Türkiye'de ve dünyada bu kayak merkezinin örneği yok." diyen Bilge, kayak merkezinde dinlenme alanlarından konaklamaya, sosyal tesislere kadar her türlü imkanı sunduklarını aktardı.

Telesiyej ve pistlerin teknik müdürü Latif Şahin ise ziyaretçilerin 5 kilometre kesintisiz kayak yapabildiğini belirterek, "Kar kalitesi çok iyi. Geçen yıl Kartalkaya mart sonunda sezonu kapattı, biz nisanın birinde kapattık. Aralık ortasında açıyoruz, nisana kadar kayak yapılıyor." dedi.

Otel müdürü Anıl Akbulut, konaklamada sıkıntı olmadığını, Türkiye'nin gözde kayak merkezleri arasına girmeyi hedeflediklerini vurguladı.