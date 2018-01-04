GRAFİKLİ - ANADOLU'NUN KAYAK ZİRVELERİ - Köroğlu'nun zirvesinde kayak keyfi

BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Kartalkaya Kayak Merkezi, sahip olduğu doğal güzellikle ve toplam uzunluğu 70 kilometre olan 25 pistiyle her yıl yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oluyor.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde Bolu sınırlarında yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi, kış turizminin merkezi olmasının yanı sıra doğasıyla da öne çıkıyor.

Bolu merkeze yaklaşık 45, Ankara'ya 186 ve İstanbul'a 263 kilometre uzaklıktaki merkez, 2 bin 200 metre yükseklikte Köroğlu Dağları'nın zirvesinde ziyaretçilerine doğayla iç içe kayak imkanı sunuyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunu kullanarak kayak merkezine gelmek isteyen tatilciler, Kındıra köyünden sonra karla kaplı ormanlık alan içerisinde araçlarıyla seyrederek doğanın cömertçe sergilediği doğal güzellikleri görme şansını da yakalıyor.

Kayak merkezinin eteklerinde yer alan Sarıalan Yaylası, evleri ve sergilediği doğal güzellikle tatilcileri adeta büyülüyor. Merkezdeki 2 bin yatak kapasiteli 5 otel ise yerli ve yabancı turistlere konforlu tatil keyfi sunuyor. 2016 yılında 113 bin 489 kişinin konakladığı merkez, Rusya ve Fransa başta olmak üzere yabancılar tarafından tercih ediliyor.

Kayak merkezine gelen tatilciler, kar kalınlığının bir metreyi aştığı pistlerde kayak ve snowboard yaparak doyasıya eğleniyor. Ekipmanlarını yanlarında getirmeyen tatilciler, otellerde kiraladıkları ekipmandan faydalanabiliyor.

Kayak yapmayı bilmeyenler de kayak hocalarından ders alabiliyor.

- Gece kayağı

Tatilciler için eğlencede sınır tanımayan kayak merkezindeki oteller, geceleri de kayak yapabilme imkanı sağlıyor.

Pistlerde kayak ve snowboard yapmak yerine tatilini kaldığı otelde geçirmek isteyenlere yönelik çeşitli eğlence programları, animasyonlar ve canlı müzik eşliğinde etkinlikler düzenleniyor.

- Çocuk pistleri

Aileleri ile merkeze gelen çocukların da eğlenmesi için kayak merkezinde bulunan oteller tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Merkezde çocukların daha rahat eğlenmesi ve kayak yapabilmesi için pistler ve oyun alanları bulunuyor. Çocuklar, eğitmenler gözetiminde kayak yapmayı öğrenebiliyor.

Yılbaşında yüzde 100 dolulukla hizmet veren bölgedeki otellerde yarıyıl tatili için de rezervasyonlar devam ediyor.

- 75 ağaca acil çağrı butonu

Bu arada, kayak merkezinde bulunan pistlerde sis ve kar yağışı nedeniyle kayak ve snowboard yaparken kaybolma ihtimali bulunan tatilciler için Kartalkaya Jandarma Karakolundan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri görev yapıyor. Güvenlik güçlerince tatilcilerin kaybolma ihtimali göz önünde bulundurularak 5 bölgede 75 ağaca "acil çağrı butonu" yerleştirildi.

Pisten çıkarak kaybolan tatilci, bölgede bulunan ağaçların üzerindeki butonlara bastığında, radyo frekansı ile karakolda bulunan bilgisayar sistemine çağrı düşüyor.

JAK timleri, yerini sistem üzerinden belirledikleri tatilciyi, kar motorları ile yaklaşık 20 dakikada kurtarıyor.