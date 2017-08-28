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Grup Gündoğarken'den yeni albüm "Özlemişim"

- Ada müzik etiketiyle çıkan albümde, 11 eser yer alıyor

Grup Gündoğarken'den yeni albüm

İSTANBUL (AA) - Grup Gündoğarken'in "Özlemişim" adlı yeni albümü müzikseverlerle buluştu.

İlhan, Burhan ve Gökhan Şeşen tarafından 1982 yılında kurulan ve yaklaşık 16 yıldır Burhan ve Gökhan Şeşen'le yoluna devam eden grubun son albümü "Hayat Bu" 2008 yılında yayınlandı.

Müzikal kariyerlerine 1983 yılında Levent Kırca Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Kadıncıklar" adlı oyunun müziklerini yaparak başlayan grubun, yeni albümünün stüdyo aşaması iki yıl önce Datça'daki Fuat Saka stüdyosunda başladı.

İlk kayıtları Fuat Saka ve Barbaros Görkem tarafından yapılan albümün diğer kayıtları ise İstanbul'da Ada Müzik Stüdyosu'nda Özkan Mete ve Arı Müzik Stüdyosu'nda Arıkan Sırakaya tarafından gerçekleştirildi.

Ada müzik etiketiyle, 11 eserin yer aldığı albümde şarkıların iki tanesinin söz ve müziği Gökhan Şeşen'e, sekiz tanesinin söz ve müziği ise Burhan Şeşen'e ait.

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Burhan ŞeşenGökhan ŞeşenGrup GündoğarkenÖzlemişim
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