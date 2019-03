Gülten İmamoğlu'ndan anlamlı sergi

Evrendeki tüm varlıklar tohum adı verilen bir çekirdekten meydana gelir. İnsanlar, hayvanlar hatta tüm bitkiler, içinde varoluşun şifrelerini barındıran bu tohum sayesinde soylarını devam ettirirler.



Her canlının tohumunda diğerine benzemeyen Tanrısal bir yazılım söz konusudur. Anaksagaros’un da dediği gibi “varlığın temel kökleri”, yani evrenin varoluş temelinin özü tohumda gizlidir. Tüm ilahi kitaplarda da tohumun kutsallığının altı çizilmektedir.



Ancak insanoğlu öyle bir yola girmiştir ki tüm evrene hâkim olmaya çalışıp evrenin yasalarını kendi istekleri doğrultusunda değiştirerek gücü elinde bulundurmayı arzulamaktadır. Genetiği Değiştirilen Organizmalar (GDO) bu Tanrısal yazılımın sınırlarını sistematik olarak değiştirmektedir. Sanatçı son dönem işleriyle bu değişimlerin insan ırkı üzerinde yaratacağı tahribata dikkat çekmektedir. Bu bağlamda “varoluşun şifreleriyle oynamak yok oluşa hazırlık mıdır?” gerçeğini plastik bir dille tartışıyor.



Artgalerim Bebek işbirliği ile 18 Mart-5 Nisan 2019 tarihleri arasında Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilecek sergide Gülten İmamoğlu’na ait 28 yeni eser yer alacaktır. Ayrıca bu sergi Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. Yılı anısına ve Çanakkale Zaferi yıldönümüne ithafen gerçekleştirilmektedir.







GÜLTEN IMAMOĞLU

1970 Tokat doğumlu. ArtStage, Basel/Scope, Contemporary İstanbul, ArtHamptons sanat fuarlarının yanı sıra Artexpo, Spectrum Miami, San Francisco Sausalito fuarlarında da ülkemizi defalarca temsil etti. Miami, New York, Washingyon DC ve Los Angales’da galeriler ile çalışmakta. LasVegas South Nevada Fine Art Museum daimi koleksiyonunda iki eseri, Almanya Hagen Osthaus Museum ve Baksı Museum da da eserleri bulunmaktadır.







2010 yılından beri ORGANİK METASTRATA adını verdiği özgün tekniğiyle çalışmakta olan sanatçı son sergisini şöyle ifadelendirmektedir: “Varoluşu “Zaman” gerçekliği üzerinden sorgularken, evrendeki sonsuz devinimin bir parçası hatta küçük bir tezahürü oluşumuz realitesine odaklandım. Bu devinimin olmazsa olmaz enstrümanlarından birine de son sergimin adını verdim:“TOHUM” …Üç büyük Dinin kitabında da tohumun hayatın başlangıcı olduğuna dair söylemler mevcuttur. Varoluşun “TOHUM” da gizli olduğu gerçeğiyle yüzleştiğim eserlerimde; günümüzde DNA ‘sı ile oynanan tohumlar üzerinden kendi yokoluşumuzu mu hazırlıyoruz sorunsalını plastik bir dille tartışmaktayım”.







Uluslararası pek çok önemli ödülün sahibi olan Prof.Dr.Gülten İmamoğlu; American Biographical Institude tarafından "WOMAN OF THE YEAR 2011" seçilmiş, 2009 da Londra’da “profesyonel resim” dalında dünya birinciliği almıştır. Halen OMU Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi olan sanatçı sanatsal çalışmalarını İstanbul, Samsun ve Washington DC deki atölyelerinde sürdürmektedir.



KİŞİSEL SERGİLER

2018 “THE MIRROR REFLECTING” Saphira & Ventura Gallery New York,NY, AMERİKA

2017ÇAĞIN RUHU-AN FSanat Galerisi İSTANBUL

2016 ‘BEREKET/BRAHA’GaleriFE, İstanbul

2015 ‘IŞIĞA DOĞRU’ Ekol Sanat Galerisi, İZMİR

2014 ‘HERMOAFRODİAS’ Artgalerim Bebek, İSTANBUL

2011 ‘ORGANİK METASTRATA’ Abra Sanat Galerisi, LA, AMERİKA

2010 ‘SOLARİS’ Modernist, İSTANBUL

2010 ‘AURORA’Samsun Ticaret Merkezi, SAMSUN

2009 ‘PASSION’ HayHill Gallery, London,İNGİLTERE

2009 Abra Gallery, Los Angeles, AMERİKA

2009 ‘SÜRGÜN’Garage of Art, İSTANBUL

2008. ‘ANATOLIAN GODDES’, JacopJavits Center,NewYork, AMERİKA

2007. ‘ARINMA’ Art&Life Sanat Galerisi, İSTANBUL

2007. ArtExpo Art Fair, Mandalay Bay Convention Center, LasVegas, AMERİKA

2006.’SUDAGİZ’ ArtForum Sanat Fuarı, Art&Life Sanat Galerisi, ANKARA

2006.’ANATOLIAN COLOURS’54. Sausalito Art Festival, SF, AMERİKA

2006. ‘Bir Kırmızı Bin Düş’ Altanay Sanat Galerisi, ANKARA

2005. 53.International Sausalito Art Festival, San Francisco, AMERİKA

2005. ‘Metafizik Fantezi’ Galeri Artist, İSTANBUL

2004. ANKART Sanat Fuarı (ÇAĞSAV), Çağdaş Sanatlar Merkezi, ANKARA

2003. ‘Metaformik Duyumlar’ Galeri Artist, İSTANBUL

2002. Hazeranlar Konağı DGS Galerisi, AMASYA

1993. Akbank Sanat Galerisi, SAMSUN.

1991. Latifoğlu Konağı, TOKAT



SEÇME KARMA SERGİLER

2018 ARTSTAGE SİNGAPORE

2017Contemporary İstanbul,Marc Hackhem,ISTANBUL

2017 Artist 27, GaleriFe, Tüyap,ISTANBUL

2016 SCOPE BASEL, Abra Art Gallery, MIAMI

2015’Moonlight II’Gallery NK, Washington DC, USA

2015 Neperformans, Çağdaş Sanatlar Kültür Merkezi, ANKARA

2015 Miami Spectrum Art Fair,Gallery NK, Miami, USA

2015 ArtExpo,Pier 96,Gallery NK, New York, USA

2014 Contemporary İstanbul, Galeri Baraz, ISTANBUL

2013ContemporaryIstanbul, Galeri Baraz, İSTANBUL

2013ArtbosphorusContemporary 23,Mine Sanat Galerisi,İSTANBUL

2014 Elit I karma sergi, Artgalerim Bebek, İ İSTANBUL

2013 Kuramsal Düşler, Artgalerim Nişantaşı, İSTANBUL

2013 “I loveYoumorethan Art”,Ekav Sanat Galerisi,İSTANBUL

2013 Artbosphorus Sanat Fuarı, Mine Sanat Galerisi,HKKM,İSTANBUL

2012 "Üç Kuşak Çağdaş Türk Sanatı"UNESCO/IAA Avrupa Genel Kurul Etkinliği, UPSD Sanat Galerisi,İSTANBUL

2012 ArtrageousGallery,KarmaSergi,Miami,Florida,AMERİKA

2012 Abra Art Gallery,KarmaSergi,LA,AMERİKA

2011"Güneşin İzinde-81 İL 81 SANATÇI",SAMSUN

2011"7 İz" - Karma Sergi - Tunca Sanat Galerisi,İSTANBUL

2011 Abra Art Gallery,KarmaSergi,LA,AMERİKA

2011ContemporaryIstanbul, Galeri Baraz,ISTANBUL

2010 "InternatıonalContemporaryMasters"South Nevada Fine Art Museum,LasVegas, AMERİKA

2009 Contemporary İstanbul, Galeri Binyıl, Lütfi Kırdar Kongre Kültür Merkezi, İSTANBUL

2009 ArtHamptons 2009, Abra Gallery,SouthHampton, NewYork, ,AMERİKA

2009 ArtExpo,JacopJavitsCenter,NewYork, ,AMERİKA

2008 Contemporary İstanbul, Galeri Binyıl, Lütfi Kırdar Kongre Kültür Merkezi,İSTANBUL

2008 Mandalay Bay Convention Center, LasVegas, ,AMERİKA

2008 International Conference on Art and Art Exhibition,PAKISTAN

2008AFlorida Art Fair, Abra Art Gallery, AMERİKA

2007 Contemporary İstanbul, Galeri Binyıl,Lütfi Kırdar Kongre Kültür Merkezi, İSTANBUL

2007 NeoCon Chicago 2007, Chicago,AMERİKA

2007 Art Bosphorus 2007, Çağdaş Sanat Fuarı,İSTANBUL

2005 ART-iST, Lütfi Kırdar Kongre Kült. Mrk., İSTANBUL

2003 12. Uluslararası Baskı Bienali, Varna, BULGARİSTAN

2003 Artist 2003, 13. İstanbul Sanat Fuarı,Galeri Artist, İSTANBUL

2003 12.Uluslararası Baskı Resim Bienali. Varna. BULGARISTAN



SEÇME ÖDÜLLER

2015 ELELE Yılın Kadını –Plastik Sanatlar Dalında, İSTANBUL

2014 İLKADIM Rotary Club,2013 Başarı Ödülü,SAMSUN

2011 "WOMAN OF THE YEAR 2011"American BiographicalInstitude, Inc. USA

2011 Gold MedalTurkeyPassion, Courage, Commitment, Success, Excellence, Virtue, Spirit, ABI-ABD

2011 SAATCHI GALLERY Showdown, Top 6 Finallist,LONDON

2011 1st 2011 ShowcaseWinner,FallHarvest,Artslant,Newyork 2011,AMERICA

2010ArtslantContemporary Art Network,5th ShowcaseWinner,AMERICA

2009 LICC London International Creative Competition Professional Painting Finalist Award,ENGLAND

2009 ArtslantContemporary Art Network,MayShowcaseWinner,Newyork,AMERICA

2009 Crimson Kaie | Artist of the day,4 April,LONDON