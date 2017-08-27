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"Gümüşhane Uluslararası Kuşburnu-Pestil-Kültür ve Turizm Festivali"

- Festival kapsamında Gümüşhane Belediyesince sünnet ettirilen 129 çocuğa hediyeler verildi, pop müziği sanatçısı Ece Seçkin sevilen şarkılarını seslendirdi

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Valiliği ve Belediyesince bu yıl 23'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Kuşburnu-Pestil-Kültür ve Turizm Festivali" devam ediyor.

Festivalin 2'inci gün etkinlikleri kapsamında Fatih Parkı'nda Gaziantep, İzmir ve Gürcistan'dan gelen halk oyunları ekipleri kültürel oyunlar sergiledi.

Halk oyunları gösterisinin ardından Atatürk Caddesi'nde kurulan platformda, festival kapsamında Gümüşhane Belediyesince daha önceden sünneti gerçekleştirilen 129 çocuk, palyaçolar eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Belediye Başkanı Ercan Çimen burada yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı olan çocuklar için şehirde neler yapılabilirin mücadelesini verdiklerini söyledi.

Festival kapsamında129 çocuğun sünnetini gerçekleştirdiklerini bildiren Çimen, çocuklara aileleriyle mutlu bir gelecek diledi.

Çimen, kentteki çocuk parklarını çoğaltma noktasında çalışmaların devam ettiği bilgisini vererek, "Çocuklarımız için Sema Doğan Parkı'nda oyun alanları yaptık. Bayramın 2'inci, 3'üncü ve 4'üncü günlerinde ücretsiz sinema gösterilerimiz olacak. Çocuklarınızı oraya götürün. Bütün etkinliklerimize katılın." dedi.

Belediye Başkanı Ercan Çimen ve eşi Gülsen Çimen programın ardından çocuklara hediyeler verdi.

Programın ardından düzenlenen "Harşit Şiir Akşamları" etkinliğinde şairler şiirlerini seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı halk oyunları ekiplerinin yurdun çeşitli yörelerinden gösteriler sunduğu festivalin 2'inci gününde pop müziği sanatçısı Ece Seçkin konser verdi.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş ve Belediye Başkanı Ercan Çimen Seçkin'e sahnede kuşburnu suyu ve pestil ikram etti.

Festival, çeşitli yöresel programların ardından Murat Boz'un konseriyle yarın sona erecek.

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