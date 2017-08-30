Güney Ege sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

MUĞLA (AA) - Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü Muğla'da tatilciler, serinlemek için sahilleri tercih etti.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Muğla ve turistik ilçelerine gelenler, hava sıcaklığının yükselmesiyle denize girerek serinlemeye çalıştı.

Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde tatilciler, halk plajında güneş ve denizin keyfini çıkardı. Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı. Akyaka, yakın illerden gelen turistlerle doldu.

Tatillerini geçirmek için Bodrum'u tercih edenler, Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 37 derece ölçüldüğü ilçede sahil kesiminde hareketlilik yaşanırken cadde ve sokaklara ise sakinlik dikkati çekti.

Gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te de sıcak havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu. Turistlerin büyük bölümü halk plajı, Uzunyalı sahili, İçmeler Plajı, Turunç, Selimiye, Söğüt, Bozburun sahillerinde güneşlendi. Adrenalin sevenler ise paraşütle uçmayı ve jetski yapmayı tercih etti.

Fethiye'nin Ölüdeniz sahilinde ise deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçüldü. Sahillerde sıcak hava nedeniyle yoğunluk yaşandı. Turistler, Ölüdeniz'deki Belceğiz ve Kumburnu plajlarında denize girdi. Bazı turistler de Babadağ'da yamaç paraşütü ile atlayış yaptı.

Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi'nde tatilciler günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını görme fırsatı buldu.

Tekneyle kanal gezisinin ardından İztuzu Plajı'na ulaşan tatilciler, burada şezlonglarda güneşlendi ve denize girdi.