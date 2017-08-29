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Güney Ege'de sahiller ve tesisler doldu

- Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'daki turistik tesislerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı - Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ve Ortaca'ya bayram tatili dolayısıyla gelen turistler sahillerde ve turistik tesislerde yoğunluğa neden oldu - BODER Başkanı Özyurt: - "Kurban Bayramı tatili Bodrum'a da yaradı. Bodrum'daki doluluklar yüzde yüzü buluyor. Otelcilerimizin hepsi memnun"

Güney Ege'de sahiller ve tesisler doldu

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - OSMAN URAS - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Muğla'nın turistik ilçelerinde artan rezervasyonlar turizmcileri memnun ediyor.

Deniz, kum ve güneşinin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleri dolayısıyla her yıl 3 milyondan fazla yabancı turist çeken Muğla, 10 günlük bayram tatili dolayısıyla da çok sayıda tatilciyi ağırlıyor.

Kentin önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris ve Fethiye'deki turistik tesislerde Kurban Bayramı tatili rezervasyonlarında yüzde 100 doluluğa ulaşıldı.

TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, bayram tatili dolayısıyla yerli turist sayısında büyük bir artış yaşandığını, bunun da otelleri tamamen doldurduğunu söyledi.

Turistik tesislerin büyük çoğunluğunun bayram nedeniyle yerli turiste göre hazırlık yaptığını ifade eden Kırlı, "Bayram turizmcilere bayram ettirecek. Bölgedeki otellerimizin tamamı doldu. Sonradan tatil planı yapan vatandaşlar rezervasyon yaptırmadan gelirse mağduriyet yaşayabilirler." dedi.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tesislerin dolduğunu, birçok otelin de bayram tatili satışlarını çok önceden kapattığını dile getirdi. Marmaris'e ilgiden memnun olduklarını ifade eden Bülbüloğlu, ilçedeki otellerin bayram tatiline hazır olup gelen müşterilerine en iyi hizmeti sunduklarını aktardı.

- "Bodrum'da sahiller ve oteller doldu"

Butik otelleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanları arasında yer alan Bodrum da bayram tatilini geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapıyor. 100 bin yatak kapasitesi bulunan Bodrum'da otelciler Kurban Bayramı tatilinde misafirlerine daha iyi hizmet verebilmek için hazırlıklarını tamamladı.

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu, bayram tatilinin 10 güne çıkarılmasının özellikle otelciler ve turizm esnafı açısından olumlu karşılandığını anlattı. Bodrum'daki doluluk oranının üst seviyelere ulaştığını anlatan Karcılıoğlu, şunları söyledi:

"Şu ana kadar aldığımız veriler doluluk oranlarımızın üst noktalara yaklaştığını gösteriyor. 10 günlük tatil ciddi ölçüde bir rahatlık getirdi. Hükümetimiz turizmcinin sesine, çığlıklarına kulak verdi ve böyle bir uzatmaya gitti. Sezon iyi geçiyor, daha da iyi olacağını düşünüyorum."

- Kamp alanları da doldu

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı "sakin kent" unvanlı Akyaka'daki konaklama tesislerinde de bayram tatili dolayısıyla rezervasyonlarda yoğunluk yaşanıyor. Tesislerde boş yer bulunmazken, bazı tatilciler de kamp alanlarını tercih ediyor.

Muğla'ya Hizmet Vakfı İktisadi İşletmesi sorumluluğundaki 300 dönüm arazide kurulu 400 çadır kapasiteli çadır kamp alanında da Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilciler yoğunluk oluşturmaya başladı.

Bayram tatili nedeniyle kente gelenler sahil kenarları ve plajlarda yoğunluk oluşturdu. Tatilcilerin çoğu gün boyu denize grip güneşlenmeyi tercih ederken bazıları da günübirlik tekne turlarına katılarak koylarda denize girdi.

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BodrumKurban BayramıMarmarisMuğlaTurizm
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