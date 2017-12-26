Güney Ege'deki turistik tesislerde yılbaşı hareketliliği

MUĞLA (AA) - Yılbaşı dolayısıyla yerli turist yoğunluğu yaşanması beklenen turizm cenneti Muğla'daki otel ve turistik tesislerde hazırlıklar tamamlandı.

Her yıl 3 milyondan fazla turist ağırlayan Muğla'da birçok otel ve tesis, yaz sezonunun sona ermesiyle tadilata alınırken, kış döneminde de açık olan tesislerde yılbaşı için hazırlıklar yapıldı.

Açık olan otellerin birçoğu, 31 Aralık gecesi için rezervasyon almaya devam ederken çok sayıda ünlü sanatçı da bölgede bulunan otellerde program yapacak.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, Bodrum'da yeni yıl için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Yerel yönetimler, konaklama sektörü ve seyahat acentelerinin ciddi faaliyet içerisinde olduklarını belirten Kavala, sezonu kapatmayan mevcut otellerin ciddi derecede rezervasyon aldığını, rezervasyonların yerli turiste yönelik olduğunu dile getirdi.

Kavala, açık olan otellerin bir çoğunda çeşitli yılbaşı programlarının yapılacağını ifade ederek, herkesin kendi bütçesine uygun bir yeri seçerek rahatlıkla yılbaşı tatilini geçirebileceklerine vurgu yaptı.

Tatilcilerin Bodrum'da mutlu bir yılbaşı geçireceğini anlatan Kavala, şöyle konuştu:

"Otellerdeki doluluk oranımız yüzde 90'a ulaştı. Otellerdeki eğlence programlarının yanında şuanda Bodrum'un yerleşik nüfusunun ihtiyacına hizmet veren bunun haricinde programlar yapan birçok restoran ve kafe bulunuyor. Bunlar da ciddi programlar hazırladılar. Yılbaşında klasik meydan programları da var. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman yılbaşı akşamının çok yoğun geçmesi mümkün olacaktır. Bu programların da beğeniyle izlenip ileride de hatırlanacağını düşünüyorum."

- "Dalyan'a ciddi rezervasyonlar var"

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği Başkanı Yücel Okutur da bölgede çok sayıda alternatif turizm olanağı bulunduğuna dikkati çekti.

Okutur, yeni yıl nedeniyle yaşanan olumlu havanın tüm otellere, pansiyonlara ve turistik tesislere yansıdığını belirterek, "Özellikle Dalyan'daki tesislerimizde ciddi rezervasyonlar var. Bölgemizdeki doluluk oranları şu an yüzde 90'lara ulaştı. Önümüzdeki dönemlerde turistik tesislerimizi daha iyi hale getirip daha çok misafir ağırlamaya çalışacağız." dedi.

- "Marmaris yeni yıla dolu girecek"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise Marmaris'te otellerin ve yeni yıl eğlencesi düzenleyen restoranların rezervasyonlarının ve doluluk oranlarının en üst seviyede olduğunu söyledi.

İlçenin tamamen turizm odaklı olduğunu vurgulayan Bülbüloğlu, "Marmaris'te eğlence var, çok güzel oteller var, deniz, tarih, doğa var. Eğlence en önemli unsurlarımızdan birisi. Yerli ve yabancı misafirlerimizin en çok keyif aldığı eğlence ve yeme içme sektörü Marmaris'te. Bunun içinde yılbaşına çok hazırlıklı geldik." dedi.

Bülbüloğlu, Marmaris'te kış boyunca açık olan otellerin ve restoranların yeni yıl hazırlıklarının tamamlandığını dile getirirken, doluluk oranlarının ve erken rezervasyonların en üst seviyede olduğuna dikkati çekti.

Marmaris'in Ege Bölgesi'nde kış boyunca açık olan en çok yıldızlı otellere sahip yerlerden biri olduğunu anlatan Bülbüloğlu, "Etrafımızdaki İzmir, Aydın, Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya da dahil olmak üzere Marmaris'i talep ediyorlar. Biz çok memnunuz. Doluluklarımız çok iyi, aldığımız rezervasyonlarımız çok iyi. İyisiyle kötüsüyle 2017'yi uğurlayacağız." diye konuştu.

Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal da 2017 sezonunun iyi geçtiğini, 2018 turizm sezonunun daha güzel geçeceğini ümit ettiklerini söyledi.

Yılbaşında Fethiye'deki tesislerin yaklaşık yüzde 10'unun açık olduğunu ifade eden Uysal, "Yılbaşı programlarının olduğu tesisler yüzde 100 doluluğa ulaştı. Program yapmayan tesislerde de yoğunluk var." dedi.

Uysal, çevre illerden gelen tatilcilerin hafta sonunu ilçede geçirerek yeni yıla Fethiye'de girmelerini ve kentten mutlu ayrılmalarını hedeflediklerini kaydetti.

İstanbul, Ankara gibi illerde kar yağışını olduğunu hatırlatan Uysal, Fethiye'de güneşin yüzünü gösterdiğini, kış aylarında tatil yapmak isteyenlerin Fethiye'yi tercih edebileceğini bildirdi.