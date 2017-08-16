Güneydoğu turizmine bayram dopingi

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Köklü tarihi ve inanç turizmindeki potansiyeliyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Güneydoğu Anadolu Bölgesine, yaz sıcaklarının da etkisini kaybetmeye başlayacağı Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akını bekleniyor.

Yaz boyu yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle pek fazla turistin ziyaret etmediği bölge illeri, havaların serinlemeye başladığı bir döneme denk gelen bayram tatilinde oldukça hareketli bir sezon geçirmeyi bekliyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla düzenlenecek GAP turlarında, dünyanın en eski tapınak kalıntıları olarak kabul edilen Göbeklitepe ve Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen bölgeye ev sahipliği yapan Şanlıurfa ön plana çıkıyor.

Gastronomi turizmiyle dikkati çeken ve Gaziantep'in yanı sıra, tarihi taş evleri ve farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Mardin de en fazla ziyaretçiyi ağırlayacak illerin başında yer alıyor.

Bölgenin güzide kentlerinden Diyarbakır ise bu dönem turizmde daha fazla pay almayı hedefliyor.

- "Geçen yıla göre daha iyi"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güneydoğu Bölgesel Yürütme Kurulu (GBYK) Başkanı Şemsettin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinin uzamasının bölge turizmcilerini sevindirdiğini söyledi.

Tatilin uzamasının kararsızları da rezervasyon yapmaya teşvik ettiğini aktaran Yıldız, tatilin yaz sıcaklarının sonuna denk gelmesinin de buna olumlu katkı sağladığını dile getirdi.

Güneydoğu kentlerindeki otellerde yoğunluk yaşandığını vurgulayan Yıldız, "Bölgemizdeki şehir otellerinde rezervasyon oranı yüzde 80'i bulmuş durumda. Tatilin ardından da bu oranın pek fazla düşmesini beklemiyoruz. Çünkü bölge illerine yeni atanan memurlar da ilk etapta otellerde ve konuk evlerinde kalmayı tercih ediyor. Eğitim sezonunun açılması dolayısıyla ilk yıl kayıt yaptıracak öğrenciler de ağırlanacak. Bu yıl 2016 yılına göre daha iyi bir doluluk oranı yakalamış durumdayız." diye konuştu.

- "Şehirlerde hareketlilik var"

Daha önce bölge üzerindeki olumsuz algı nedeniyle turizmcilerin ciddi sıkıntılar yaşadığını anımsatan Yıldız, algının değişmesi yönündeki çaba ve gayretlerin artırılarak sürdürülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Bölge illerinin her birinin birbirinden farklı değerleri barındırdığını anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Gaziantep, turizm anlamında her zaman bölgemizde lokomotif görevini üstlenmeyi sürdürüyor. Şanlıurfa ise özellikle Göbeklitepe'nin bilinilirliğinin artırılmasıyla ayrı bir cazibe merkezi haline geldi. İnanç turizmi açısından da önemli bir değer olan Şanlıurfa'da her geçen gün turizm biraz daha iyiye gidiyor. Yine Mardin'de de hareketlilik yaşanmaya başladı. Mardin otantik yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Diyarbakır ise biraz daha toparlanma aşamasında bulunuyor."

- Şanlıurfa 1 milyon turist bekliyor

Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan da kentte bayram tatili dolayısıyla ciddi bir turizm hareketliliğinin yaşanmasının beklendiğini söyledi.

Kentte bu yıl turizmde bir milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Amacımıza ulaşma noktasında ciddi bir ilerleme katettik. Bugünlerde rezervasyonlara baktığımızda bölge genelinde ciddi bir hareketlilik var. Şanlıurfa'da otellerde doluluk oranı yüzde 80'leri aşmış durumda. GAP turunun merkezi olan Şanlıurfa'ya yapılan rezervasyon bölgedeki hareketliliği zaten özetliyor. Bayramda yakaladığımız doluluk oranının sonrasında da aynı şekilde artarak devam edeceği görüşündeyiz. Konaklama tesislerinin istatistiklerindeki artış hepimizi sevindiriyor."

Mardin'deki otel işletmecilerinden Erkan Erbek ise sıcak geçen yaz döneminin ardından yeniden turist yoğunluğunun başladığını anlattı.

Bayram sonunda da şehirde ciddi bir hareketlilik beklediklerini vurgulayan Erbek, "Şu an doluluk oranımız yüzde 50 düzeyinde. Tatilin uzamasıyla birlikte yeni rezervasyonlar da bekliyoruz. Dolayısıyla tahminimiz yüzde 75'i bulabileceğimiz yönünde." dedi.