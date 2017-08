Güneydoğu'nun eğlence merkezi: Yeşilvadi

GAZİANTEP (AA) - ÖZKAN BEYER - Gaziantep'te, bir milyon 700 bin metrekare alana kurulu, Türkiye'nin en büyük parklarından piknik ve eğlence alanı Yeşilvadi, özellikle hafta sonları çevre illerden binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Yeşilvadi Parkı, Gaziantep'in en büyük, Türkiye'nin en kalabalık üçüncü ilçesi Şahinbey'de, belediye tarafından 2014'de hayata geçirilen proje kapsamında 4 etapta inşa edildi.

Bir milyon 700 bin metrekare alana kurulan park, sosyal ve kültürel alanlar ile spor, eğlence ve çocuk eğitim merkezleriyle öne çıkıyor.

Yeşilvadi'de 86 bin 500 metrekare alanda Türkiye'nin en büyüklerinden biyolojik gölet, 8 bin kişilik amfi tiyatro, 38 metre yüksekliğiyle bölgenin en büyük adrenalin kulesi, aynı anda 100 macerasevere heyecan dolu anlar yaşatabilecek macera ip parkuru, lunapark, yerli ve yabancı çizgi film kahramanlarından oluşan ve ses çıkaran masal parkı, sesli ve hareketli aslına uygun 23 farklı dinozor figürüyle bölgede ilk ve tek olma özelliği taşıyan dinozor parkı, kapalı yüzme havuzu, 16 halı saha, basketbol ve voleybol sahası, 8 kondisyon alanı, kaykay pisti, sentetik buz pateni pisti, 10 kilometre bisiklet ve koşu yolu bulunuyor.

Ziyaretçilerin vadide huzurlu zaman geçirmelerini sağlamak üzere 45 güvenlik noktasında profesyonel eğitimli 180 güvenlik personeli görev yapıyor.

- Kamulaştırılarak elde edilen alana kuruldu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak yürüttükleri sosyal projelerle sadece kendi ilçelerine değil tüm bölgeye hitap ettiklerini söyledi.

"Türkiye'nin en büyük alanına sahip Yeşilvadi Parkı"nı kurduklarını belirten Tahmazoğlu, "Bu alanların tümü kamulaştırılarak elde edildi. Ağaçlandırılmış bir alan değildi. Sıfırdan park olarak dizayn edildi. Bu özelliğini çok önemsiyoruz. İçerisinde 9,5 kilometre bisiklet ve yürüyüş yolları var. İçerisinde 8 bin kişilik bir amfi tiyatromuz var. Buraya gelen vatandaşlar, kapalı yüzme havuzumuzdan da yararlanabiliyor. Çocuklarımız için o kadar çok alan var ki her ayrı bölümde onlar için yerlerimiz mevcut." diye konuştu.

Park içerisindeki 86 bin 500 metrekare alanda biyolojik gölet bulunduğuna işaret eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Burada deniz bisikleti ve kayıklarla gezilebiliyor. Gaziantep'e bir nevi deniz getirdik. İçerisinde Türkiye'nin en büyük macera parkı var. Gençlerimiz burada doyasıya oyun oynayabilecekler. Parkımızın içerisinde yine bir dinozor parkımız var. Burada da geçmiş dönemlerde yaşayan dinozorların maketleri bulunuyor. Bu maketler hem ses çıkarıyor hem de hareket edebiliyor. Gözlerini kırpan, hareket eden de bulunuyor. Bunlar bu şekilde canlı görüntüsü veriyor."

Yeşilvadi'nin basit bir park olmadığını belirten Tahmazoğlu, her türlü aktivitenin içerisinde yapılabildiği komplike bir yaşam merkezi haline geldiğini dile getirdi.

Tahmazoğlu, "Komşu vilayetlerden bile gelenler oluyor. Buraya gelenler, piknik alanlarından da yararlanılıyor. Gece gündüz demeden her zaman parkımız açık. Halkımız burayı çok beğendi. Her hafta sonu en az 50 bin kişi geliyor ve bu sayı her geçen gün daha fazla artıyor. Bu rakamlar ne kadar doğru bir yatırım yapıldığının göstergesi oldu." dedi.

- "Neden daha önce gelmedim diye pişman oldum"

Ailesiyle Yeşilvadi Parkı'na gelen Seyit Avcı, parkı "inanılmaz güzel olduğunu" söyledi. Avcı, "Buraya geldikten sonra 'Neden daha önce gelmedim' diye pişman oldum. Çocuklarımla gezi trenine bindik. Vadiyi turladıktan sonra etrafı gezeceğiz. Herkesin burayı görmesini isterim." şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'dan Yeşilvadi Parkı'na ailesiyle gelen Güngör Yıldız da oğlunu askere göndereceklerini dile getirerek, askere gitmeden önce parka geldiklerini ve doyasıya eğlendiklerini anlattı. Yıldız, "Vadi çok güzel. Buraya ilk kez geldik. Yeşil alanları çok güzel. Özellikle dinozor parkını çok beğendik. Allah, devletimize zeval vermesin. Havası, suyu çok güzel." dedi.