ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Güneydoğu bozkırının ortasındaki Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kentini andıran Halfeti ilçesi, 10 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçilerin ilgisini bekliyor.

Sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince "Sakin Şehir" ağına dahil edilen ilçe tatil dönemlerinde yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği mekanların başında yer alıyor.

Huzurun hakim olduğu Halfeti'ye rotasını çevirenler, tarihi taş evleri, yeşil ile suyun buluştuğu bölgelerdeki doğal güzellikleri bir saat süren tekne turları aracılığıyla gezip görme imkanı buluyor.

Eşsiz manzarasıyla Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak da nitelendirilen ilçede ziyaretçiler, büyük bölümü Birecik Barajı'nın yapımı sırasında sular altında kalan "batık kenti" ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve İncil'in bir nüshasının çoğaltıldığı rivayet edilen Rumkale'yi görmenin keyfini yaşıyor.

Halfeti, bölgede 10 günlük Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyenlerinde en gözde mekanları arasında yer alıyor.

- "Tatil, çok şey kazandıracak"

Halfeti Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eşref Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Halfeti'de turizm işletmecilerinin bayramda konuklarını ağırlayabilmek için hazırlıklarını tamamladığını belirten Arıkan, şunları dile getirdi:

"Gerek havaların sıcak olması gerekse de turizm sezonunda okulların kapanmasından dolayı buradaki esnafımız kısa bir süre de olsa bir turizm potansiyeli açısından sıkıntısı çekti. Fakat bu 10 günlük tatilin Halfeti'mize çok şey kazandıracağına inanıyoruz. Bu tatilde şu an zaten binlerce turun akın edeceği belli. Sakin şehir Halfeti'nin bu 10 günlük tatile ihtiyacı vardı, çok iyi oldu. Dolayısıyla bütün işletmelerimiz kendilerini buna hazırladı."

İlçedeki turizm işletmecilerinden Salih Kurt da bayram tatiliyle beraber ilçedeki hareketliliğin artmaya başladığını söyledi.

Yaz boyu aşırı sıcak nedeniyle kötü giden işleri için tatilin çok önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"10 günlük tatilin ilçemize ciddi bir katkısı olacak. Aynı zamanda 10 günlük tatil dolayısıyla tur firmaları rezervasyon yapıyor. Halfeti ile ilgili 4-5 günlük bir tur düzenleme düşünceleri var. Onun sayesinde çok ciddi bir tur beklentimiz var. Şimdi 35 civarında tur firması Halfeti için arayışta, bu da bizim açımızdan güzel geçeceğini gösteriyor."

İlçede geçimini ziyaretçilere yufka açarak sağlayan Hanife Durmaz, ziyaretçilerin artması dolayısıyla işlerini yetiştirmeye çalıştığını dile getirdi.

Turistleri ilçeye beklediklerini anlatan Durmaz, "Tura gelen turistlerimizi bekliyoruz. Bayram tatilimiz serin geçer burada. Hafta sonları yoğun oluyor, daha çok turist bekliyoruz. Memleketimiz güzel, rahat ve serin. Sakin şehir kafa dinlemek için gayet iyi. Halkımız gelenlere her türlü yardımcı oluyor ve güzel karşılıyor." diye konuştu.