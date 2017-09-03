Günübirlik turlarla tarihe yolculuk

MUĞLA (AA) - Her yıl milyonlarca yerli turistin ağırlandığı Muğla'da, günübirlik turlar, konuklarına Güney Ege'nin bakir koylarında tatil ve tarihi alanlara yolculuk imkanı sunuyor.

Muğla ve ilçelerinde sabah saatlerinde demir alan günübirlik tur tekneleri, konuklarını maviyle yeşilin birleştiği bakir koylarla buluşturuyor. Sakin Kent Akyaka Mahallesi'ne Muğla ve ilçelerinden otobüslerle turistler kentin ünlü koylarındaki sularda günübirlik turlara çıkmak için sıraya giriyor.

Kentte, çok sayıda tekne hizmet veriyor. Bayram tatili nedeniyle turistlerin rağbet gösterdiği turlara katılanlar Gökova Körfezi'ndeki Kandilli koyu, Lacivert koy, İnce Kum plajı, Sedir adası ve Gelibolu Adası Su Altı Mağaraları'nın eşsiz güzellikteki doğasını görme fırsatı yakalıyor.

Ziyaretçiler teknelerin uğradığı her koyda yaklaşık 45 dakika denize giriyor.



- Tarihi yapıları görmek için adaya gidiyorlar

Teknelerle günübirlik turlara katılan ziyaretçilerin gezilerinin yaklaşık 3 saatlik bölümünü ise Muğla'nın en fazla ziyaretçi çeken ören yerlerinin başında gelen Sedir Adası oluşturuyor.

Gökova Körfezi'nden kalkan teknelerin yanı sıra Çamlı Mahallesi'nden de gidilen Sedir Adası, doğal güzellikleri ve tarihi kalıntılarının yanı sıra Mısır kraliçesi Kleopatra'nın adını taşıyan plajıyla da yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor. Altın sarısı kum, 10 yıldır özel olarak korunuyor. Plajdaki kulede, diğer plajların aksine cankurtaranlar değil, "kumkurtaran" özel güvenlik görevlileri kumları koruyor. Plajın kenarında kurulan kulede nöbet tutan özel güvenlik görevlileri, plajın çevrili kısmına geçenleri, havlu serenleri ve terlikte girenleri uyarıyor.

Çamlı Köyü Muhtarı Kerim Ekinci AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelerinde bulunan Sedir adası ile İncekum plajının yerli ve yabancı turistin akınına uğradığını söyledi.

Bayram tatilinde özellikle Rus ve yerli turistin Sedir Adası ve İncekum plajlarına ilgi gösterdiğini anlatan Ekinci, yoğunluktan memnun olduklarını dile getirdi.

Sedir Adasına teknelerle turistleri taşıyan SS. Çamlı Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Murat Yavuz ise plajın tarihten efsanelere ev sahipliği yaptığını ve kumunun 10 yıldır korunduğunu hatırlattı.

Ziyaretçilerin plajdaki kumlara giremedikleri halde Kleopatra Plajı'nda denize girmek ve tarihi yapıları görmek için adaya geldiklerini belirten Yavuz, "Turistler bu plaja ulaşmak için tekneye binmek mecburiyetindeler. Bu anlamda da plajın diğer plajlardan ayrıcalığı var. Turistler Sedir Adasının kumunu merak ettikleri için bölgeye geliyor." dedi.