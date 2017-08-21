Gustavo Dudamel'in ABD turnesi iptal edildi

CARACAS (AA) - Venezuela'nın ünlü müzik şefi Gustavo Dudamel'in, ABD'ye düzenleyeceği turne, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kendisine yönelik tepkisinin ardından iptal edildi.

Hükümetin ülkedeki protestoları yasaklamasını eleştirmesi üzerine Maduro'nun sert tepkisiyle karşılaşan Dudamel'in, hükümet destekli Venezuela Ulusal Gençlik Orkestrası ile 9 Eylül'de ABD'ye düzenleyeceği turne iptal edildi.

Dudamel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, turnenin iptal olmasını "içler acısı" olarak değerlendirerek, "Daha iyi bir Venezuela ve daha iyi bir dünya için çalmaya ve mücadeleye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Turnenin neden iptal edildiğine ilişkin Dudamel'den bir açıklama gelmedi.

Hükümet karşıtı açıklamalarda bulunan Dudamel'e tepki gösteren Maduro, geçen hafta, yıllarca kendisinin en büyük destekçilerinden biri olan ünlü şefi, Venezuela'nın düşmanları tarafından oyuna getirilmekle suçlamıştı.

Los Angeles Filarmoni ve Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası şefi Dudamel, ekim ayında bir başka hükümet orkestrasıyla Çin'e turne düzenlemeyi planlıyor.

Dudamel'in, Venezuela Ulusal Gençlik Orkestrası ile 9 Eylül'de başlaması planlanan turne kapsamında ABD'de Washington, Chicago, Los Angeles ve San Francisco'da konser vermesi bekleniyordu.

Venezuelalı orkestra şefi Dudamel, mayıs ayında ülkedeki protesto gösterilerinin hedefindeki hükümete tepki göstermiş, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajında Venezuela'da ikinci ayına giren protesto gösterilerinde yaşamını yitiren 17 yaşındaki Armando Canizales'in, zamanında kendi kariyerini de şekillendiren, devletin desteklediği "El Sistema" müzik eğitimi programının öğrencisi olduğunu belirtmişti.

Daha önce Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile samimiyetinden dolayı eleştirilen Dudamel, Maduro'ya ülkede gerilimi azaltması ve görevinden ayrılması için çağrıda bulunmuş ve "Halkı dinlemenin zamanı geldi. Yeter artık." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela'da 1975'te çocuk ve gençler için kurulan ve 10'dan fazla hükümetle çalışan El Sistema isimli müzik projesinin içinde yetişen 36 yaşındaki Dudamel, 9 Ağustos 2011'de Simon Bolivar Senfoni Orkestrası ile Türkiye'ye gelmişti.







