'Habib-i Hüda' Hilye-i Şerife sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Osmanlı'dan bugüne hilye-i şerifelerin yer aldığı "Habib-i Hüda" isimli sergi sanatseverlerle buluştu.

"Topçu Koleksiyonu"ndan seçilen eserlerden oluşan sergi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki Albaraka Sanat Galerisi'nde açıldı.

Serginin açılışında konuşan Prof. Dr. Uğur Derman, hilyenin bir Osmanlı Türk buluşu olarak ortaya çıktığını söyledi.

En çok Hz. Ali'nin, Ebu Hureyre'nin ve Hz. Hasan'ın rivayetlerinin hilyelere yansıdığını aktaran Derman, pek nadiren de Ümmü Mabed isimli bir hanım sahabeden rivayetlerle hilyeler yazıldığını dile getirdi.

Hattat Hasan Çelebi de daha önceleri hilye hat sergisi yapmanın çok mümkün olmadığı değerlendirmesini yaparak, şu an açılan sergilerden duyduğu mutluluğu ifade etti.

Albaraka Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ ise kültürel ve toplumsal alanda çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, "Sergimizde yer alan birbirinden değerli ve seçkin eserlerin ilginizi çekeceğini, göz nurunuzu artırıp, size rafine ve kalbi bir keyif vereceğini ümit ediyor, daha ötesi buna inanıyoruz." diye konuştu.

Farklı formlarda hilyeler

Serginin küratörü Abdüsselam Ferşatoğlu da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Habib-i Hüda"yı, yeni sezonun ilk sergisi olarak açtıklarını kaydetti.

Sergide çoğu Türk olmak üzere birçok hattattan çok değişik zamanlarda derlenmiş eserlerin bulunduğunu vurgulayan Ferşatoğlu, "Bazı hattatlarımızın ilk defa yazmış oldukları hilyeler, bazı özel hilyeleri toplamışlar. Mesela, hat türü olarak pek yazılmayan talik hilyeler var aralarında. İki hattatın aynı hilyeye imza koyduğu bir hilye var." dedi.

Ferşatoğlu, ilk döneminden bugüne kadar yazılmış farklı formlardaki hilyelerin sergide yer aldığına değinerek, şunları söyledi:

"Ebat olarak, çok büyük hilyeler olduğu gibi çok küçük hilyeler var. 1,5 metre boyunda hilyelerimiz de 20 santimetre hilyelerimiz de var. Osmanlı kültüründe başlayan bir adet olduğu, Peygamber sevgisinin bir yansıması olduğu için ilk dönem hilyeleri aslında teyzinat bakımından çok çok mükemmel durumda değiller. Son asırda mükemmellik daha da ileri seviyeye taşınıyor. Dolayısıyla ilk dönem hilyeleri, daha çok taş baskı veya daha iptidai tezyinatlarla olmuş."

Koleksiyonerlerden Recep Ali Topçu'nun da konuşma yaptığı açılışa ayrıca Mehmet Özçay, Savaş Çevik, Ferhat Kurlu ve Fatih Özkafa gibi hattatların yanı sıra birçok davetli katıldı.

Sergi 7 Aralık'a kadar sürecek

Sergide, Hasan Rıza, Hamid Aytaç, Dr. Sadi Berger, Ali Alpaslan, Fevzi Günüç, Hasan Çelebi, Hüseyin Kutlu, Hüseyin Konevi Öksüz, Turan Sevgili, Fuad Başar, Mehmet Özçay, Mehmet Memiş, Hüseyin Gündüz, Davut Bektaş, Fatih Özkafa, Levend Karaduman ve Arda Çakmak gibi önemli hattatlarının eserleri, ilk defa toplu olarak yer alıyor.

Hattat Hasan Çelebi'nin hayatında iki kez yazdığı bir hilye-i şerifenin yanı sıra, Mehmet Özçay ile Osman Özçay'ın birlikte yaptığı, çift ketebeli hilye de bulunuyor.

Sergide hilyelerle birlikte, Osmanlı döneminde yapılmış, Hz. Muhammed sevgisini yansıtan ve çok nadir olan "Destimal-i Şerife", "Naleyn-i Şerife" ve 2,7 santimetre çapında kolye şeklindeki "Seyahat Hilye-i Şerife" de sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Sergi, 7 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Muhabir: Musa Alcan