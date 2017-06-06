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"Hafız Burhan Sihirli Ses" albümü müzikseverlerle buluştu

- Sanatçının taş plaklarındaki cızırtı, hışırtı ve dip sesler silinip stüdyoda özel tekniklerle bugünkü ses kalitesine yakın hale getirilerek hazırlanan albümde, Hafız Burhan'ın seslendirdiği gazel, şarkı, türkü ve mersiyeler yer alıyor

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet tarihinin ilk ses sanatçılarından Hafız Burhan'ın gazel, şarkı, türkü ve mersiyelerinin yer aldığı "Hafız Burhan Sihirli Ses" adlı albüm müzikseverlerle buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. tarafından hazırlanan albümde, sanatçının farklı plaklarından alınan 11 eser bulunuyor.

Gerçek adı Burhan Sesyılmaz olan sanatçının seslendirdiği gazel, şarkı, türkü ve mersiyelerin yer aldığı albümün yapım yönetmenliğini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Mehmet Bitmez üstlendi.

Albümde, sanatçıyla özdeşleşen "Makber", "Kadifeden Kesesi", "Söyleyin Güneşe Bugün Doğmasın", "Bir Gönülde İki Sevda Olmaz" ve "Gönlümü Aşka Salan" adlı parçalar da bulunuyor.

Proje koordinatörlüğünü Nurten Şafak Topçu'nun üstlendiği albümde, Abdülhak Hamid Tarhan, Muallim Kazım Uz ve Mazhar Hüsnü Bey gibi sanatçıların bestelerine yer veriliyor.

Albüm, sanatçının taş plaklarındaki cızırtı, hışırtı ve dip sesler silinip stüdyoda özel tekniklerle bugünkü ses kalitesine yakın hale getirilerek hazırlandı.

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