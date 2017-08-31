Hafriyat alanı 45 milyon liralık projeyle yaşam alanına dönüştürüldü

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Artvin'de Çoruh Nehri kıyısında uzun yıllar hafriyat döküldüğü için görüntü kirliliği oluşturan alan, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hayata geçirilen 45 milyon liralı maliyetli Çoruh Park Sosyal Yaşam Tesisleri Projesi sayesinde kentin en önemli sosyal ve kültürel yaşam mekanı haline geldi.

Bakanlıkça, şehrin girişinde Çoruh Nehri kenarındaki alanda, Deriner Barajı rekreasyon çalışmaları kapsamında Çoruh Park Sosyal Yaşam Tesisleri Projesi geliştirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünce uygulanan proje kapsamında, hafriyat dökülmesi dolayısıyla görüntü kirliliği oluşturan alandaki çalışmalar yaklaşık üç yıl sürdü.

Engebeli coğrafya dolayısıyla kısıtlı sosyal alana sahip Artvin, proje sayesinde 2 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere 57 bin metrekarelik yeni yaşam mekanına kavuştu.

Restoran, kafe, mescit, büfe, otopark, ışıklı gösteri havuzu, piknik alanları, seyir terasları ve amfitiyatronun yanı sıra yürüyüş yollarının bulunduğu park, her yaştan vatandaşın sosyal aktivite gerçekleştirebileceği şekilde düzenlendi.

Parkta, engellilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla asansör de bulunuyor. Bu vatandaşlar, yol seviyesinden 36 metre aşağıda bulunan parka asansör sayesinde zorlanmadan ulaşabiliyor.

Parkın iki asma köprüyle Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi Kampüsü'ne de bağlantısı bulunuyor.

- "Bu projeler, ihmal edilmiş Artvin'imizin adeta yeniden doğuşudur"

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu projenin seçim vaatleri arasında bulunduğunu söyledi.

Vaatlerinden birini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Kocatepe, DSİ tarafından tamamlanan projenin belediye devir işlemlerinin bir süre önce gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kocatepe, böyle önemli bir projenin kente kazandırılmasında büyük emeği bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na ve DSİ yetkililerine teşekkür etti.

Bunun, kentin hayata geçirilen ilk büyük projesi olduğuna dikkati çeken Kocatepe, "Projenin hayata geçmesiyle daha önce atıl durumdaki çağdaş şehircilik anlayışına uymayan görüntüye sahip alan, hem gündüz görüntüsü hem de gece aydınlatmasıyla Avrupa standartlarında bir görünüme kavuştu." dedi.

Kocatepe, 45 milyon lira harcanarak inşa edilen parkın, şehrin en prestijli mekanı haline geldiğini anlatarak, "Orası sadece kafeterya ve restoranların bulunduğu yer değil, bu şehrin sosyal donatı alanıdır. Özellikle akşamları binlerce Artvinli burada zaman geçiriyor. Çoğu zaman oturacak boş yer bulunamıyor." diye konuştu.

Artvin'in artık yaklaşık 60 dönümlük arazi üzerinde güzel bir parka sahip olduğunu dile getiren Kocatepe, şöyle devam etti:

"Parkın bulunduğu alanın daha önce çok kötü bir görüntüsü vardı. Tabiri caizse bakmaya korktuğumuz bir alandı. 'Bakmazsan dağ, bakarsan bağ olur' derler ya işte o hesapla biz de bu alanı bağa çevirdik. Bu projeler, ihmal edilmiş Artvin'imizin adeta yeniden doğuşudur. Bir çok projemiz var, örneğin Ata Tepe'yi turizme açtık, yakında da teleferik projemiz başlayacak. Bunlar gibi birçok güzel işimiz var ama Çoruh Park yaptıklarımızın en iyisi. Burası sosyal etkinliklerin merkezi haline dönüştü."

Kocatepe, artık şehirdeki kültürel ve sanatsal etkinliklerin Çoruh Park Sosyal Yaşam Tesisleri'nde gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.