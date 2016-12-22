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Halepli çocuklar üşümesin diye örgü örüyorlar

- Öz Gıda İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şubesi Kadın Kolları Komisyonu, kampanya kapsamında ördükleri atkı, bere ve eldivenleri Halep'teki çocuklara gönderecek

Halepli çocuklar üşümesin diye örgü örüyorlar

RİZE (AA) - Öz Gıda İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şubesi Kadın Kolları Komisyonu, "Halep Üşümesin" kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında sendika başkanlığında 40 kadın her gün 2 saat atkı, bere ve eldiven örüyor. Örgü için malzemeler, hayırseverler ve Öz Gıda İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şubesi üyelerince bağışlarken, 100 atkı, 200 bere ve çok sayıda eldiven örüldü.

Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanı Sultan Murat Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, şube başkanlığı öncülüğünde Kadın Kolları Komisyonunun çok anlamlı bir kampanya başlattığını söyledi.

Sendika üyesi mevsimlik işçilerin yaşadıkları ekonomik zorluklara rağmen böyle bir kampanyaya destek verdiğini ifade eden Karadağ, şunları belirtti:

"Türkiye'de Nene Hatunlar ölmedi, ölmeyecek. Dün milli mücadele ruhu nasılsa bugün de aynı şekilde devam ediyor. Şer odakları ülkemizi ve Anadolu insanını tanımıyor. Burada kadın kollarımız ve üyelerimiz el emeği örgüleri, dualarını ve sevgilerini katarak Halep'teki çocuklara göndermek istediler. Türkiye'de başlatılan bir yardım kampanyası var. Biz de buna destek vermek istedik."

Kadın Kolları Komisyonu Başkanı Dilek Kansız da ÇAYKUR'da kadın çalışanlar ve üyelerle beraber bir kampanya başlattıklarını belirterek, "Burada arkadaşlarımız şapka, bere ve atkı örerek katkı sunmak istediler." ifadesini kullandı.

Arkadaşlarının anneliklerini, mertliklerini ve cömertliklerini gösterdiğini dile getiren Kansız, "Burada sadece atkı, bere ve şapka örülmüyor. O ilmeklerin her birine dualarımız nakşediyoruz. Annelik duygularını ve sevgimizi nakşediyoruz. Bu sevgi ve bu dualar Halep'e yol olsun. Ne kadar zulüm gören çocuk varsa onlara ulaşsın istiyoruz. Bütün acılar son bulsun istiyoruz. Dünyayı iyilik kurtaracak diyoruz." diye konuştu.

Kansız, kampanyanın 10 Ocak 2017'ye kadar devam edeceğini söyledi.


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