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Halfeti'nin karagülü dört mevsim kokacak

- Dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen ve ilkbahar aylarında açan karagül, kokusunu diğer mevsimlerde de almak isteyenler için kurutulup paketlenmeye başlandı - İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Akmeşe: - "Kurutulan karagülün canlısından özellik olarak herhangi bir farkı yok, kokusunu da muhafaza ediyor"

Halfeti'nin karagülü dört mevsim kokacak

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen ve ilkbahar aylarında açan karagül, kokusunu diğer mevsimlerde de almak isteyenler için kurutulup paketleniyor.

Halfeti İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, serada yetiştirdiği karagüllerin daha fazla tanıtılması amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda ilçedeki seralarda yetiştirilen karagüller, kurutularak özel ambalajlı paketlere konulmaya başlandı.

Paketlenen güller, başta ilçe merkezi olmak üzere kent genelinde turistlerin yoğun ziyaret ettiği mekanlarda satışa sunulacak. Karagül, bu sayede meraklılarını yılın 12 ayı eşsiz kokusundan mahrum bırakmayacak.

Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karagülün kültüre, sanata ve edebiyata girmiş seçkin bir tür olduğunu söyledi.

Karagülün ilçede daha fazla yetiştirilmesi için farklı projeler geliştirdiklerini ifade eden Albayrak, bu kapsamda geçen yıl kadınlara karagül yetiştiriciliği kursu verdiklerini belirtti.

Halfeti'ye gelen herkesin karagülü görmek istediğini vurgulayan Albayrak, paketlenmeye başlanan karagülleri satışa sunacaklarını dile getirdi.

- "Birecik Barajı sahilinde de üretilecek"

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hakan Akmeşe de serada yaklaşık bin 500 karagül yetiştirdiklerini bildirdi.

Halfeti'ye özgü karagülün, daha önce yetiştiği Birecik Barajı sahilinde de üretileceğini belirten Akmeşe, bölgede yetiştirilen gülün daha siyah açacağına işaret etti.

Serada yetişen karagüllerin de görevliler tarafından özenle kesilip paketlendiğini anlatan Akmeşe, şunları kaydetti:

"Serada ürettiğimiz karagülleri, heba olmaması açısından kurutuyoruz. Daha sonra bunları ambalaja alacağız, gelen ziyaretçilerimize hediyelik olarak sunmayı düşünüyoruz. Kurutulan karagülün canlısından özellik olarak herhangi bir farkı yok, kokusunu da muhafaza ediyor. Karagül her zaman açmadığından elimizde gül olmayabiliyor, onun için ziyaretçilerimiz geldiğinde her zaman gülümüzü tanıtalım istiyoruz."

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