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"Halikarnas Balıkçısı" ölümünün 43. yılında Bodrum'da anıldı

MUĞLA (AA) - "Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Bakaağaçlı, ölümünün 43. yılında Bodrum'da düzenlenen okuma günü etkinliğiyle anıldı.Bodrum Deniz Müzesi ve Halikarnas Balıkçısı Forumu üyeleri işbirliğinde gerçekleştirilen...

MUĞLA (AA) - "Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Bakaağaçlı, ölümünün 43. yılında Bodrum'da düzenlenen okuma günü etkinliğiyle anıldı.

Bodrum Deniz Müzesi ve Halikarnas Balıkçısı Forumu üyeleri işbirliğinde gerçekleştirilen "Müzede Okuma Günleri ve Balıkçıyı Anma" etkinliği kapsamında, şair ve yazar Mehmet Atilla ile Bodrum'daki bir grup öğrenci ve öğretmen bir araya geldi. Kabaağaçlı'nın ölümünün 43'üncü yılı anısına düzenlenen etkinlikte, öğrenciler Halikarnas Balıkçısı'nın "Aganta Burina Burinata" adlı kitabından bölümler okudu.

Etkinliğe katılan şair ve yazar Mehmet Atilla, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar hem çocuklar için, hem de yetişkinler için pek çok kitap yayımladığını söyledi.

Halikarnas Balıkçısı'nın farklı kitaplarını öğrencilerle paylaşmak için bir araya geldiklerini belirten Atilla, "Okuyoruz ve Balıkçı'yı anıyoruz. İnteraktif bir edebiyat söyleşisi yapmaya çalışıyoruz. Amacımız Halikarnas Balıkçısı'nı gençlere tanıtmak, onun unutulmamasını sağlamak. Bunun yanında bir edebiyat ortamı yaratmak." dedi.

Etkinliğin ardından öğrenciler Deniz Müzesini gezerek eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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