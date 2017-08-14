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Halit Akçatepe'nin kızı babasına ithafen Bodrum'da sergi açtı

MUĞLA (AA) - Sinema ve tiyatro oyuncusu merhum Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe'nin babasına ithafen hazırladığı resim sergisi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde açıldı. Ebru Akçatepe'nin "Kadın Olmadan" isimli resim sergisi, Trafo Bodrum...

Halit Akçatepe'nin kızı babasına ithafen Bodrum'da sergi açtı

MUĞLA (AA) - Sinema ve tiyatro oyuncusu merhum Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe'nin babasına ithafen hazırladığı resim sergisi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde açıldı.

Ebru Akçatepe'nin "Kadın Olmadan" isimli resim sergisi, Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Akçatepe'nin ikinci kişisel resim sergisi olan ve 21 eserin yer aldığı serginin açılışına, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ ve sanatçı Nükhet Duru da katıldı.

Altındağ, açılışta yaptığı konuşmada, Bodrum'un turizm ve eğlence merkezi olarak anılmasının yanı sıra sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin de yoğun olduğunu söyledi.

Sanatçı Ebru Akçatepe de babası ile aynı sahneyi paylaştığını belirterek, "Bu sergiyi de birlikte açmayı planlamıştık ama olmadı. Sergimi babama ithaf ediyorum." dedi.

Sergisinde farklı mesleklerdeki kadınları eserlerinde yansıttığını kaydeden Akçatepe, "Uzun yıllar tiyatro ve sanat hayatıyla iç içe yaşadığım için kadının yaşam üzerindeki etkisini sanatta da gördüm. Sanat hayattır, aşktır, en değerli dosttur. Bizi sarar sarmalar, eğitir, neşelendirir, mutlu eder ama bir gerçek var ki kadın olmadan sanat, sanat olmaz. Kadın olmadan, aşk olmaz, anne olmaz, estetik, zarafet, zevk, felsefe olamazdı. Biz olmazdık." diye konuştu.

Sergi 20 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

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