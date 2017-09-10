Hamak sevenler festivalde buluştu

BURSA (AA) - Bursa'da, ilk kez düzenlenen "Sallanırken Esneyen Festival", hamak tutkunlarını bir araya getirdi.

Balat Atatürk Ormanı'nda gerçekleştirilen festivale katılan yüzlerce kişi hamaklarını ağaçlara bağlayarak sallandı. Bazı vatandaşlar da hamakları alandan temin ederek, etkinliğe katıldı.

Festival koordinatörü Engin Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahat bir etkinlik düzenlemeyi amaçladıklarını belirterek, "Günün çoğunda uyku temelli bir program oluşturduk. Uyku saatlerimiz var. Sadece 3 saatlik bir arada iple veya halatla oynanan nostaljik diye düşündüğümüz oyunlar ekledik. Hamak yapıp bozma, voleybol gibi içinde file olan oyunlarla da alanı renklendirmek istedik." dedi.

Hamak festivali düzenleme fikrinin bir anda aklına geldiğini aktaran Çakır, "Ben hamak sevgisi olan biriyim. Ekibimle bir gün otururken açık hava etkinliği yapmayı düşündük. 'Nasıl yapalım?' derken bir anda aklımıza bu geldi. Bursa'yı davet ettik, birçok vatandaş da geldi." ifadelerini kullandı.

Çakır, hamak festivalini geleneksel hale getirmeyi düşündüklerini de sözlerine ekledi.