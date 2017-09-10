Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Maçın ardından Sergio Agüero Ahmet Çakıroğlu
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor

Hamak sevenler festivalde buluştu

- Bursa'da "Sallanırken Esneyen Festival" sloganıyla hamak festivali düzenlendi

Hamak sevenler festivalde buluştu

BURSA (AA) - Bursa'da, ilk kez düzenlenen "Sallanırken Esneyen Festival", hamak tutkunlarını bir araya getirdi.

Balat Atatürk Ormanı'nda gerçekleştirilen festivale katılan yüzlerce kişi hamaklarını ağaçlara bağlayarak sallandı. Bazı vatandaşlar da hamakları alandan temin ederek, etkinliğe katıldı.

Festival koordinatörü Engin Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahat bir etkinlik düzenlemeyi amaçladıklarını belirterek, "Günün çoğunda uyku temelli bir program oluşturduk. Uyku saatlerimiz var. Sadece 3 saatlik bir arada iple veya halatla oynanan nostaljik diye düşündüğümüz oyunlar ekledik. Hamak yapıp bozma, voleybol gibi içinde file olan oyunlarla da alanı renklendirmek istedik." dedi.

Hamak festivali düzenleme fikrinin bir anda aklına geldiğini aktaran Çakır, "Ben hamak sevgisi olan biriyim. Ekibimle bir gün otururken açık hava etkinliği yapmayı düşündük. 'Nasıl yapalım?' derken bir anda aklımıza bu geldi. Bursa'yı davet ettik, birçok vatandaş da geldi." ifadelerini kullandı.

Çakır, hamak festivalini geleneksel hale getirmeyi düşündüklerini de sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BursaHamakTembelliğin Zorunluluğu Olduğu Festival
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5