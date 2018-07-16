Harbiye'de 3 gün 3 gece Sıla rüzgarı Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği Sıla’nın 7 günlük Harbiye konser serisinin üçüncüsü dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşti. Sıla’nın binlerce hayranı konser serisinin üçüncü gününde de sanatçıyı yalnız bırakmadı.



“MUTLULUK YAZILABİLEN DEĞİL YAŞANILAN BİR ŞEYMİŞ”

Konserlerinde seyircisi ile konuşmayı da ihmal etmeyen Sıla,On’dan Kalan Şarkılar’ın konseptini anlatırken ‘Bekar Şarkıları’ kısmı bittikten sonra “Bekar şarkılarını dinlediniz üstünde konuşmaya çok gerek duymuyorum. Avare olur bekarlar. Bi hayrını görmedik uğursuzların” dedi ve büyük bir alkış aldı. Daha sonra yazdıkları şarkılar üzerine konuşan Sıla, “Bu konserde bir ilişkinin süreçlerini kategorize ettik. Kavuşma kısmında çok az şarkı var çünkü anladık ki mutluluk yazılabilen değil yaşanılan bir şeymiş” dedi.



SAHNEDE IŞIL IŞIL PARLADI

Harbiye konser serisinin her gecesi için Paris’ten özel olarak kıyafetler seçen Sıla, bu gecenin ilk kısmında Mugler marka pembe bir elbise giydi ve kendisini begonvil çiçeğine benzetti. Konserin ikinci kısmında ise a46 Tuvanamelbisesiyle ışıl ışıl parlayan Sıla’nın sahne kostümleri de büyük beğeni topladı.



GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sıla ‘Vur Kadehi Ustam’ şarkısını söylerken gözyaşlarına hakim olmadı. Sanatçı, “ Birbirimize destek çıkmamız lazım. Ne kadar çabuk ayağa kalkar dans etmeye başlarsak o kadar iyi… Baştan söyleyeyim de sonra Sıla,“Demedi” demeyin. Bakın taze gözyaşımı siliyorum” diyerek duygusal anlar yaşadı.



HAYRANINI KIRAMADI KULİSE ÇAĞIRDI

Konser sırasında bir hayranının açtığı ‘Sıla, karım seni bi kez öpsün yoksa beni boşayacak’ yazılı pankarta kayıtsız kalmadı. Sıla, hayranını kırmayarak kulise davet etti.



ÜNLÜ İSİMLER DE HARBİYE’DE SILA’YI DİNLEYENLER ARASINDAYDI

Sıla’nın Harbiye’deki 3.gün konserin dinlemeye gelenler arasında birbirinden ünlü isimler de vardı. Hayat Şarkısı dizisindeki rol arkadaşları Burcu Biricik, Ecem Özkaya ve Aydan Taş, ‘Gizli Aşk’ şarkısındaki düetleriyle milyonlarca dinlenme sayısına ulaşan Feride Hilal Akın ve Hakan Tunçbilek, Kutsi, Feyza Çipa, Berksan, Seray Sever de Sıla konserinin tadını çıkaranlar arasındaydı.



HARBİYE’DE BİNLERCE HAYRANI TEK SES OLDU

On’dan Kalan Şarkılar konser serisi ile hayranlarının büyük beğenisini toplayan ve konserlerine yoğun bir ilgi olan Sıla, Harbiye’deki üçüncü konserinde de şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte söyledi. Son şarkısının ardından 5000 izleyicinin yoğun isteği üzerine sahneye bir kez daha geri dönen başarılı sanatçı ‘Kafa Nereye Biz Oraya’ isimli parçasını hayranları ile birlikte bir kez daha seslendirdi.



Bu yıl 7 kez Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde hayranları ile bir araya gelecek Sıla’nın konser biletleri ise deyim yerinde ise yok satıyor. 3 günde binlerce hayranını ağırlayan başarılı sanatçının konser biletleri tükenince Harbiye merdivenleri de satışa açıldı.