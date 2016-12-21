Harçlıklarıyla sokak köpeklerini besleyen öğrencilere destek

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, harçlıklarıyla sahipsiz bir köpek ile 10 yavrusunu besleyen öğrencilerin bu davranışına Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED), kayıtsız kalmayarak köpek maması yardımında bulundu.

İlçede bir grup öğrenci, eksi 30'a kadar düşen hava sıcaklığından olumsuz etkilenmemesi için kulübe yaptıkları sokak köpeği ile 10 yavrusunu, harçlıklarıyla aldıkları ve çevreden topladıkları yiyeceklerle besliyor.

İnönü Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi Baran Çolak, ortaokul öğrencileri Emirali ve Ömer Faruk Bakışçı ile Furkan Alpay, yaklaşık bir ay önce sokak ortasında doğum yapan köpek ile yavrularını iki kulübe yaparak beslemeye başladı.

Çocukların bu davranışının yazılı ve görsel basında yer alması üzerine HAYKONFED, köpek maması göndererek öğrencilere destek oldu. Köpek mamasını alan çocuklar, anne köpek ve yavrularına ulaştırdı.

Öğrencilerden Emirali Bakışçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havanın soğuk olduğuna işaret ederek anne köpek ve yavrularının soğuk havadan etkilenmeleri için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Köpekler için yaptıklarının basında geniş yer almasından sonra hayvanseverlerden gelen mama desteğinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Bakışçı, "Köpekleri mahallelinin desteği ve bizim harçlıklarımızla besliyoruz. Bu kışta, soğukta köpek mamasının gelmesi iyi oldu, daha iyi beslenirler. Hayvansever ağabeylerimize, amcalarımıza, ablalarımıza çok teşekkür ederiz. İnşallah köpekler, bu kışı sağlıklı şekilde atlatırlar." diye konuştu.

Ömer Faruk Bakışçı ise soğuk kış günlerinde herkesin sokak hayvanlarına duyarlılık göstermesi gerektiğini ifade ederek "Köpekler, bundan sonra mamayla daha iyi beslenecekler. Mama gönderen hayvanseverlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.