'Haremeyn' sergisi yoğun ilgi nedeniyle 2 gün daha açık kalacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Osmanlı dönemindeki hac yolculuğunun anlatıldığı ve 13 Kasım'dan bu yana 16 bin kişinin ziyaret ettiği "Haremeyn" sergisi, yoğunluk nedeniyle 2 gün daha açık kalacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde izlenime sunulan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü koleksiyon ve arşivlerinden derlenen eserlerden oluşan sergide, Kur'an-ı Kerim, Kabe örtüsü, harita, kartpostal, belge, berat, fotoğraf ve çeşitli objelerin yanı sıra Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerifi de bulunuyor.

Osmanlı döneminde zorlu ve uzun geçen hac yolculuğunun anlatıldığı "Haremeyn" sergisi ilgi görüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Müdürü Murat Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiyi 13 Kasım'dan bu yana 16 bin ziyaretçinin gezdiğini söyledi.

Sanatseverlerin ilgisinden memnun olduklarını dile getiren Dağ, "Bu ilgiyi kutsal mekanlara duyulan özleme bağlıyoruz. Bu özlem bir parça da olsa burada yaşatılıyor. Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerifi'yle olsun, Kabe örtüsüyle olsun, Ravza-i Mutahhara örtüsüyle olsun vatandaşlarımız bu özlemi gidermek, bunları görmek için akın akın buraya geliyor." dedi.

Sergiyle 18. ve 19. yüzyıldaki zorlu hac yolculuklarının anlatıldığını belirten Dağ, bu zamanlarda İstanbul'dan yola çıkan bir kafilenin 4 ayda kutsal topraklara ulaştığını ve bir ayı Hicaz'da geçirip 4 ayda geri döndüklerini ifade etti.

Dağ, şunları kaydetti:

"Bu zorlu yolculuk bu sergide aşama aşama anlatılıyor. Osmanlı döneminde İstanbul'dan çıkan kafile Sürre Alayı öncülüğünde görkemli şekilde ayrılık çeşmesinden çıkıyor. Anadolu'nun çeşitli vilayetlerine uğrayarak topladığı hacılarla birlikte Hicaz'a gidiyor. Sürre Alayı kutsal mekanlara hediyeler, paralar, yardımlar götürüyor. Alay, Gaziantep için de önemli. O dönemde Gaziantepli ustalar, alayın taşıdığı hediyelerin bulunduğu sandıkları kendileri üretmiş. 3-4 ustanın ismi geçiyor. Bu sergide ziyaretçilerimiz, Sürre Alayı ile ilgili geniş bilgi bulabiliyor ve o zahmetli yolculuğu burada görebiliyor."

Hicaz demiryolu projesiyle hac yolculuğunun bir nevi kısaldığı ve daha konforlu hale geldiğinin de sergide anlatıldığını vurgulayan Dağ, "Sergide Hazreti Peygamber için 18., 19. yüzyıllarda yazılmış Hilye-i Şerifler de Peygamber Efendimizin özelliğini, güzelliğini anlatan ve hakkında bilgi veren o yazılar da yer alıyor. Ziyaretçiler, Kabe'nin tasvirlerini, resimlerini ve birçok envanteri burada bulabiliyorlar." diye konuştu.

Murat Dağ, ilçelerden ve çevre illerden özel turlarla sergiye gelindiğine işaret ederek, "Sergimiz 30 Kasım'da sona erecekti. Yoğun ilgiden dolayı hafta sonunu da ekleyerek 2 Aralık'ta kapatmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

"Haremeyn"i gezen vatandaşlar da böyle bir serginin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Sakal-ı Şerif'i görmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Muhabir: Yeter Erdine