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'Harika çocuklar' başarıya doymuyor

Uluslararası müzik yarışmalarında önemli dereceler elde eden Mert Hakan Şeker ve Arya Su Gülenç, son olarak İtalya'daki "Rome Grand Prize Virtuoso" yarışmasında da kategorilerinde birinci oldu.

'Harika çocuklar' başarıya doymuyor

BURSA (AA) - Piyanodaki üstün yetenekleri ve başarılı performanslarıyla adlarından söz ettiren Mert Hakan Şeker (11) ve Arya Su Gülenç (8), 185 yarışmacının katıldığı organizasyonda, kategorilerinde jüri tam puanını almayı başardı.

Rus piyano öğretmeni Elena Çekiç (31) ile Akademix Güzel Sanatlar Merkezi'nde düzenli olarak çalışmalara devam eden Şeker ve Gülenç, yeni birincilikler kazanmayı hedefliyor.

Çekiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mert ve Arya ile her gün düzenli olarak çalıştıklarını söyledi.

"Daha güzel yerlere gelecekler"

"Harika çocuklar" ile çalışmanın zaman zaman zorlukları olduğunu vurgulayan Çekiç, önemli olan şeyin verilen emeklerinin sonuçlarını görmek olduğunu ifade etti.

Türkiye'de yetenekli çocuklar olduğuna vurgu yapan Çekiç, "Mert ve Arya, günden güne seviyelerini artırıyor. Çalışmaya devam ettikçe ümit ediyorum ki daha güzel yerlere gelecekler. Avrupa'daki birçok yarışmada derece elde ettiler. Demek oluyor ki bu çocuklar gerçekten başarılı. Onlar her başarı elde ettiklerinde ben de gururlanıyorum. Onları hep iyi sonuçlara değil kötü sonuçlara da hazırlıyorum. Önemli olan şeyin insanların beğenilerini kazanmak olduğunu en başta öğretmeye çalışıyorum." diye konuştu.

"Eğitimim için annem ve babam aileyi ikiye böldü"

Mert Hakan Şeker de şimdiye kadar katıldığı uluslararası 5 yarışmadan 4'ünü birincilikle tamamladığını söyledi.

Piyano çalmaya babasının girişimleriyle başladığını anlatan Şeker, "Babam komşumuzun kızını piyano çalarken görmüş. Bunun üzerine 'Acaba benim çocuk da çalabilir mi?' diye düşünüp oradaki eğitmenden benim müzik kulağım olup olmadığını test etmesini istemiş. Onun 'Müzik kulağı var' demesiyle babam beni piyano derslerine başlattı." ifadelerini kullandı.

Arya Su Gülenç ise piyano çalmaya müzik öğretmeni olan babasının teşvikleriyle başladığını anımsattı.

Gülenç, yaklaşık 2 yıldır piyano çaldığını belirterek, "Katıldığım 3 uluslararası yarışmanın 2'sinden birincilikle döndüm. İnsanlar beni tebrik edip alkışladıkça kendimle gurur duyuyorum. Beni izlemeleri ve konserime gelmeleri beni çok mutlu ediyor." dedi.
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