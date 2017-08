Harran'a tarihi dokunuş

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Dünyanın en eski yerleşim merkezleri arasında sayılan Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki yapıların tarihi dokuya uygun hale getirilmesi için düğmeye basıldı.

Milattan önce 6 binli yıllardan bugüne kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan tarihi ilçede, yaklaşık bir buçuk yıldır üzerinde çok sayıda kurum ve kuruluşun çalıştığı "Kentsel Tasarım Projesi" tamamlandı.

Asırlardır ayakta kalan külah biçimindeki, kare veya kareye yakın altyapı üzerine inşa edilen konik kubbeli evlerin ön plana çıktığı Harran'daki yerleşim yerlerinde, proje kapsamında restorasyon çalışması yapılacak.

Projeyle, arkeolojik ve kentsel sit alanı ilan edilen ilçede, 250 yıllık geçmişe sahip konik kubbeli evlerin bulunduğu mekanlara, tarihi mimari korunarak, estetik görünüm kazandırılması hedefleniyor.

Üç ana tema üzerinde şekillenen projeyle öncelikle ilçe halkı sit alanı ilan edilen bölgenin dışına yerleştirilecek, ardından tescilsiz yapılar tarihi dokuların arasından temizlenecek, adeta açık hava müzesi olan ilçe genelindeki kazılar da planlı bir şekilde devam ettirilecek.

- "Gen haritası çıkartıldı"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Harran'ın bilim ve turizm açısından dünyanın ender merkezleri arasında yer aldığını söyledi.

İlçenin çehresinin de tarihi silüete uygun olması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, bu kapsamda söz konusu projenin başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların desteğiyle hazırlandığını belirtti.

Sahadaki çalışmalara kısa süre içerisinde başlayacaklarını bildiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Harran için şu an Kentsel Tasarım Projesi hazırlanıyor. Koruma kurulu planını bitirdik, büyükşehir belediye meclisimiz tarafından onaylandı. Yani Harran ilçemizin tamamıyla bir gen haritası şehirleşme açısından çıkartılmış durumdadır çünkü bu şehirlere rastgele girilmiyor, koruma planı ve kentsel tasarım planınızın olması gerekiyor. Ne nerede, hangi estetikte ve hangi mimaride, görselde yapılması gerektiğine karar vermiş olmanız gerekiyor. Büyükşehir bir buçuk yıldır yürüttüğü projelerle Harran'ı tamamıyla çalıştı. Nereler kaldırılacak, nerelere ne yapılacak, yapılan yerlere hangi fonksiyonlar yüklenecek bunların hepsinin planlaması bitti, şu an alandayız."

Özellikle kümbet evlerin tekrar ayağa kaldırılmasını önemsediklerini anlatan Çiftçi, bu evlerin ilçenin adeta kimliği niteliğinde olduğunu ifade etti.

- Çalışmalar başlıyor

Çiftçi, projenin uygulama safhasının uzun yıllar alabilecek özellik ve detaylar barındırdığını vurgulayarak, büyükşehir belediyesi olarak yürütecekleri çalışmaların temelini gelecek hafta atacaklarını bildirdi.

Harran'da planlı yapılaşma döneminin başladığını belirten Çiftçi, hiçbir kurum veya kuruluşun artık projeye uygun olmayan yapıyı ilçeye inşa edemeyeceğini dile getirdi.

İlçenin tarihi dokusuna uygun görselliğin güçlü bir görünüme kavuşacağına işaret eden Çiftçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Harran'ın kimliği ortaya çıkmış oldu, yani yol haritası belli. Artık buna göre bir Harran ortaya çıkacak. Tabii bu bir zaman dilimi içerisinde ortaya çıkacak. Bir defada hemen yenilenmeyi beklemek işin doğal akışına ters olur fakat en azından Harran'da ne yapacağız ne edeceğiz, hangi proje, hangi mimaride yapılacak, hangi doğal yapıyı nereye yapabileceğiz bunların hepsi planlandı ve bitti. Bizim tarafımızdan yürütülecek projelerin bir hafta sonra temelleri atılıyor. Özel şahısların yapabileceği konutlar ise bu defa belediyeden izin alınması suretiyle yapılacak. Proje sayesinde gelen turistleri gezebilecekleri, tarihimizi, dokumuzu, mimarimizi, yaşamımızı rahat görebilecekleri alanlara kavuşturacağız. Uzun soluklu bir çalışma olacak. Sabırlı bir şekilde Harran'ı geleceğe taşımamız lazım."