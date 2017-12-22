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Harran'da 9 asırlık hamam bulundu

Dünyanın en eski yerleşim yerleri arasında bulunan Harran Ören Yeri'ndeki kazı çalışmalarında yaklaşık 900 yıllık hamam gün yüzüne çıkarıldı.

Harran'da 9 asırlık hamam bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Milattan önce 6 binli yıllardan günümüze kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan Harran Ören Yeri'ndeki kazılar devam ediyor. Bu yılki kazılarda yaklaşık 900 yıl önce Eyyubiler dönemine ait kubbeli hamam gün yüzüne çıkarıldı.

Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu ören yerinin önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve bunu ortaya çıkarmak için titizlikle çalıştıklarını söyledi.

Kazı ekibi olarak, Harran İçkale-Saray'ın ikinci katında yapılan kazı çalışmasında üç kubbeli bir hamam bulunduğunu aktaran Önal, Zengi Atabeyliği ve Eyyubiler Dönemi'ne ait 12-13'üncü yüzyılda yapılan hamamın soğukluk, ılıklık, sıcaklık odaları ve külhan bölümünü tamamen ortaya çıkardıklarını anlattı. Önal, şöyle devam etti:

"İçkale Saray hamamı üç kubbelidir. Kubbeleri kısmen, oda duvarları ise tamamen korunarak günümüze ulaşmıştır. Soğukluk odasında çeşme, dairevi formlu havuz ve nişler, ılıklık odasında çeşme ve taş sekiler, iki adet sıcaklık odasında halvetler, kurnalar, sıcak ve soğuk su künk hatları yer alıyor. 13 yüzyılda Harran’ı gezen İbni Şeddad, Harran'da 14 hamamdan bahseder. Bu hamamlardan iki tanesi Harran'da yaptığımız kazı çalışmalarında gün ışığına çıkarıldı."

Mehmet Önal, o dönemde Zengi Atabeyi Nureddin Mahmut Zengi ve Eyyubi Sultanı Selahattin Eyyubi'nin de Harran'a geldiğini bildiklerini anımsatarak "Sarayın hamamında Zengi Atabeyi Nureddin Mahmut Zengi ve Eyyubi Sultanı Selahattin Eyyubi de yıkanmış olmalıdır." dedi.

Gelecek yıl kazılara devam edeceklerini vurgulayan Önal, ortaya koyacakları projeyle sarayın hamam, salonlar ve hayvan kabartmalarından oluşan etkileyici kalıntılarını ziyaretçiler tarafından görülebileceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ilgilerle bölgeyi ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise Harran'ın tarihi anlamda önemli bir yer olduğuna işaret ederek kazı çalışmaları sayesinde turizmin daha da gelişeceğine inandıklarını kaydetti.

Muhabir: Halil Fidan


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HamamHarranHarran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet ÖnalKazıTürkiye
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