Harran'daki arkeolojik kazılar turizme katkı sağlıyor

ŞANLIURFA (AA) - Tarihi kalıntılarıyla açık hava müzesini andıran Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları sayesinde ortaya çıkan zenginlik, yerli ve yabancı turistin ilçeye ilgisini artırıyor.

Konik kubbeli evleri ve farklı mimarisiyle tarihi Harran ilçesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Dünyanın ilk İslam üniversitesinin kalıntılarının bulunduğu ilçedeki rasathane ve Emeviler döneminden kalma Ulu Cami ziyaretçilerin akınına uğruyor.



Milattan önce 6 binli yıllardan günümüze kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan Harran Örenyeri'ndeki kazılar da devam ediyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkeolog, restoratör, sanat tarihçisi, öğrenci ve işçilerden oluşan yaklaşık 50 kişilik bir ekiple çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kazılara ilgili kurumların da destek verdiğini dile getiren Önal, kazılar devam ettikçe Harran'ın bilinip de görülmeyen tarihi kalıntılarının meydana çıkarıldığını ifade etti.

Son 5 yıldır kazı çalışmalarında çok sayıda yapı kalıntısının gün yüzüne çıkarıldığını aktaran Önal, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar İslami dönemin ilk abdest alma yerleri, hamam, çarşılar, anıtsal yapılar elde ettik. Burası çok önemli tarihi bir yer. Kazılarımız uzun süre devam edecek. İnşallah bu sayede Harran turizmine de katkı sunmayı amaçlıyoruz. Çalışmalardan memnunuz, ilgili yerlerden yeterince destek görüyoruz. Şu anda hedeflediğimiz noktadayız. Kasım ayının sonuna kadar çalışmalarımız devam edecek. Umarım daha iyi sonuçlar elde ederiz."