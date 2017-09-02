BİLECİK (AA) - Bulgaristan'dan 1893'te Bilecik'in Pazaryeri ilçesine göç edenlerin yerleştiği Arapdede köyünde, gençlerin kadın giysisi giyip bahşiş toplamasına dayanan "Cemal Geldi" adlı hasat eğlencesi geleneği sürüyor.

Köyde her yıl hasat döneminde düzenlenen eğlence sırasında toplanan bahşişlerle mevlit okutulup, köylülere pilav ve ayran ikram ediliyor.

Bulgaristan'ın Cumali kasabasından Pazaryeri'ne göçen ve Arapdede köyüne yerleşen vatandaşlar, geleneklerini sürdürüyor. Köyde yüzyılı aşkın süredir uygulanan "Cemal Geldi" geleneği de hasat sezonu eğlencelerine ayrı bir renk katıyor.

Bu eğlence öncesi iki genç, kadın giysileri giyiyor. Diğer gençler, uzun sopalara taktıkları zillerle bu gençleri köy içinde kovalıyor.

Kovalamaca sırasında evlere giden gençler, maniler söyleyip "Cemalci geldi, duydunuz mu, selam verdi aldınız mı?" diyerek evdeki kişi sayısına göre bahşiş topluyor.

Sabaha kadar süren kovalamaca sonunda toplanan bahşişlerle mevlit okutulup, köylülere pilav ve ayran ikram ediliyor. Bu sırada hasadın bereketi için dualar yapılıyor.

Arapdede köyü muhtarı Mehmet Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cemal Geldi" eğlencesinin köyün uzun yıllardır sürdürülen gelenekleri arasında yer aldığını söyledi.

Doğan, her yıl hasat bitiminde bir gece gençler ve kadınların bir araya gelip, sabaha kadar kapı kapı gezdiğini ve bahşiş toplandığını, bu bahşişlerle tüm köylünün katıldığı yemekli mevlit okutulduğunu belirtti. Doğan, "Köyden başka illere göçen köylüler, bayram dolayısıyla köylerine geldiler. Dolayısıyla yapılan bu eğlence, köy adetlerini unutan gençleri etkiliyor, birlik ve beraberliği pekiştiriyor." diye konuştu.



