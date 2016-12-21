"Hasret Bitti" 23 Aralık'ta vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Başrollerini Ceyda Ateş ile Kemal Uçar'ın paylaştığı "Hasret Bitti" adlı film, 23 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Özdilek AVM'deki basın gösterimi sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan senarist Zeynep Yalgın, "Teslimiyet" ve "Yol Ayrımı: Hadi Baba Gene Yap" filmlerinin ardından ilk kez komedi türünde bir film yazdığını söyledi.

Yalgın, izleyiciye hitap eden bir film yapmak istediğini dile getirerek, "Biraz gülüp eğlenebileceğimiz bir şey yapmak istedik. Uzun zamandır da çocuk temalı bir film yapmak istiyordum. Senaryo bir iki defa revize oldu ve 6 ayda tamamlandı." dedi.

Filmin başrol oyuncularından Kemal Uçar da çekimlerin İzmir Seferihisar'da keyifli bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Biraz duygusal dozu yüksek bir film olmuş. Arada da işte ufak tefek mizahi şeyler de yaptık. Ben de bugün ilk defa seyrettim. Samimi sıcak bir film." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 6 filmde seyirci karşısına çıkacağını kaydeden Uçar, "Hiç, bu yoğunlukta mizahi yönü olan bir film gelmemişti. Arka arkaya rol aldığım filmler daha dramatik filmlerdi. Böyle bir şey görünce yer almak istedim. Ceyda'nın ve Ferdi'nin olması da beni çok heveslendirdi. Ferdi'yi çok beğeniyorum, müthiş bir oyuncu bence. Onlar olunca, senaryoyu da sevince, sıcak bir film olacağını düşündüm." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bir Yeşilçam filmi çekmek mümkün değil"

Kemal Uçar, komedi filminde rol almanın zorluğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Keyif aldım ve yer yer güldüm. Çok daha zor bir şey komedi oynamak. Ben de zorlandım tabi. Bir iki yerde ben de neşelendim. Hoşuma da gitti. Tabii ki bir Yeşilçam filmi çekmek mümkün değil. O atmosferi kaybettik, yoksa daha iyi teknoloji var."

Filmde "Mutlu" karakterini oynayan Ferdi Sancar ise aile filmi çekmek istediklerini ifade ederek, "Güzel bir yerde çektik. Süreç güzel geçti. Çekimler dört hafta sürdü. Zamanlaması uygun bir film oldu. Güzel, sıcak ve herkesin de izleyebileceği bir film. Mesela filmde hiç argo yok." dedi.

Sancar, Türkiye'de mizah yapmanın zor olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Şurada birisine bir şey olsa hepimiz üzülürüz ama birisi komik bir şey söylediğinde hepimiz gülmeyiz çünkü farklıdır algılarımız. Türkiye'de mizah zor. İnce bir çizgi var. Oraya küfür etmen gerekir güldürmek için ya da gerçekten ince bir aileden olmak gerekir. Türk sineması benim içim çok önemlidir ve hayatımda yeri olan bir şeydir. Çok berbat olmadığı sürece tüm projelerin içinde olmaya her zaman varım."

Yönetmenliğini Ayhan Özen'in üstlendiği filmde Ateş, Uçar ve Sancar'ın yanı sıra Frederic Heidon, Yüksel Ünal, Serkan Öztürk, Mert Erdoğdu ve Müge Esmeray rol aldı.

Romantik ve komedi türündeki filmin konusu ise şöyle:

"Yıllardır Almanya'da gurbetçi olarak yaşayan Bitti ailesi, baba Halim Bitti'nin Alman damat korkusu nedeniyle yaptığı baskılar sonucunda Türkiye'ye kesin dönüş yapar. Aileyi Şahane Bitti'nin kardeşi, çocukların dayısı ve Halim'in kardeşi gibi sevdiği kayınbiraderi Çetin Ceviz karşılar. İsminin aksine son derece saf, iyi niyetli, biraz işgüzar ve beceriksiz bir genç olan Çetin, bugüne dek herhangi bir düzen kuramamıştır. Hayattaki tek akrabaları olan, ablası, eniştesi ve çocukların gelişine çok sevinir. Bundan sonra hep beraber olacaklardır. Çetin, oldum olası küçük bir restoran açmak isteyen eniştesi için daha o Almanya'da iken harika bir yer bulmuştur. Üstelik sahipleri de çok iyi insanlardır. Amerika'da yaşayan iş adamı Mutlu Pektemiz ve onun güzel kız kardeşi Duru. Çetin ve Duru arasında kısa sürede bir aşk başlar. Ancak Duru'nun asıl kimliğini öğrenen Çetin, büyük bir şok yaşayacaktır ve bu sırla herkesin hayatı değişecektir."