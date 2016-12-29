Hasta çocuklar için

İZMİR (AA) - İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören hastalar için yeni yıl eğlencesi düzenledi.

Hastane salonunda gerçekleştirilen "2017'ye merhaba" etkinliğine aileleriyle birlikte katılan hasta çocuklar, animatörlerin gösterisini izledi, oyunlara katıldı ve pasta kesti.

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkan Yardımcısı Sevil Ozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bölümünü onkoloji hastalarının oluşturduğu çocuklara hediyelerle mutluluk da vermeyi istediklerini söyledi.

Çocukların yeni yıldan tek dileklerinin "sağlık" olduğunu da vurgulayan Ozan, iyileşme sürecinde moral vermeye ve hastaların elinden tutmaya devam edeceklerini belirtti.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Aksoylar ise yeni yıl etkinliklerinin hastanede tedavi gören hastalara neşe getirdiğini, 2017'de çocuklar ve tüm dünya için sağlık dilediklerini kaydetti.