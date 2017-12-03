Hastalara yemek yerine kitap servis eden kafe

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait "Kitap Kafe"den, hastanelerde tedavi gören hastalara kitap servisi yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğiyle kurulan "231 67 60" numaralı "Alo Kitap" hattına başvuran hastaların istedikleri kitaplar, servis elemanınca ayaklarına kadar götürülüyor.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ercan Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay önce hayata geçirdikleri proje kapsamında Dr. Ersin Arslan, 25 Aralık ve Tam-Med hastanelerine kitap servisi yaptıklarını, gelecek dönemlerde kentteki tüm hastanelere hizmet vereceklerini söyledi.

Okuma oranını artırmak istediklerini vurgulayan Oğuz, "Ülkemizde okuma oranları çok düşük. Biz de bunun derdine düşerek okuma oranlarını artırmak istiyoruz. Sosyal sorumluluk projesi olarak hayat geçirdiğimiz bu hizmet, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Bu tür hizmetleri yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Oğuz, "Alo Kitap Projesi"nin dikkati çektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Araştırmalarımıza göre, Türkiye'de böyle bir uygulama yok. Hastaların, yakınlarının verimli vakit geçirmesini istedik. Hastanede kaldıkları süreyi sıkılmadan geçirsinler istedik. Okumayı teşvik etmek istedik. Şimdilik 3 hastaneye hizmet veren bir servis elemanımız var. Telefonla ona ulaşıyorlar ve istedikleri kitabı talep ediyorlar. Kitabı okuyup bitirdikten sonra da tekrar arıyorlar, elemanımız gidip alıyor. Taburcu olana kadar süreleri var. Ağırlıklı olarak tarih kitaplar istiyorlar. Şimdiye kadar 400 kitap servis edildi.

Belediyeye ait Kitap Kafe'deki kütüphanemizde bin kitap var. Kent konseyinde de kütüphane kurulacak. Orasıyla beraber iki bin kitap servis edeceğiz. Kitapları mesai saatleri içinde ulaştırıyoruz. Hastalar uygulamanın ücretsiz olduğunu duyunca şaşırıyorlar ve memnuniyetlerini dile getiriyorlar."

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinden kitap siparişi veren Yasin Kubilay Cibik de projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hastanede canım sıkılıyordu. Böyle bir hizmetten dolayı çok mutlu oldum. İstediğimiz kitap ayağımıza kadar geliyor. Kitap okuyarak vakit geçiyor. Bu hizmeti ayağımıza getiren herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.