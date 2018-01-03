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Hatay Arkeoloji Müzesi'ne ilgi artıyor

- Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'daki arkeoloji müzesi, 2017 yılında yaklaşık 220 bin kişi tarafından ziyaret edildi - Yaklaşık 53 bin dönüm arazi üzerine kurulu müzede ziyaretçi sayısı 2016 yılına oranla yüzde 20 arttı

Hatay Arkeoloji Müzesi'ne ilgi artıyor

HATAY (AA) - Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'da, 3 yıl önce yeni binasında hizmete açılan arkeoloji müzesi, 2017 yılında yaklaşık 220 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Anadolu'nun arkeoloji bakımından en zengin yerlerinden biri olan Hatay'daki müze, kentte ziyaret edilen en önemli yerlerin başında geliyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 53 bin dönüm arazi üzerine kurulu müzede ziyaretçi sayısı 2016 yılına oranla geçen yıl yüzde 20 arttı. 2016 yılında yaklaşık 180 bin kişinin ziyaret ettiği müzeyi geçen yıl ise yaklaşık 220 bin kişi gezdi.

Kentteki kazılarda ortaya çıkarılan mozaikten pişmiş toprak kaplara, çeşitli medeniyetlere ait buluntulardan ünik eserlere kadar birçok eserin sergilendiği Hatay Arkeoloji Müzesi'nde ikinci etabın ziyarete açılması için de çalışmalar sürüyor.

İkinci etapta, ticari anlamda tarih boyunca ön planda olmuş ve darphane yetkisi bulunan birkaç merkezden biri olan Antakya'daki zengin sikke koleksiyonu da sergilenecek.





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2017 YılıHatay Arkeoloji MüzesiYoğun IlgiZiyaretçi
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