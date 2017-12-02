Hatay'da gençlere özel

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle "Gençlerimiz Kendini Geliştiriyor Projesi" kapsamında oluşturulan "kitap kafe" hizmete açıldı.

Körfez Eğitim ve Yardımlaşma Derneğince bakanlığın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hazırlanan proje çerçevesinde açılan kafede gençler, rahat ortamda kitap okuyabilecek, ücretsiz çay ve kahve içebilecek.

Derneğin Koodinatörü Osman Öz, Sanayi Mahallesi'ndeki kafenin açılışında, gençlere kitap okuma hizmeti verdikleri için mutluluk duyduklarını belirtti.

Özellikle lise ve üniversiteye gidecek gençlerin kafeden yararlanacağını ifade eden Öz, "Bu kafe, ev ortamını aratmayacak. Zaman zaman çeşitli yazarlarımızın katıldığı imza günleri ve söyleşiler düzenlenerek gençlerimizin sosyalleşmesi sağlanacak. Kafemizde 3 bin kitap mevcut ancak sayı günden güne artacaktır." dedi.

Öz, gençlerin kitapları evlerine de götürüp okuyabileceğini, ardından teslim edebileceğini söyledi.

Açılışa, Kaymakam Murat Bulacak, gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak ve yazar Metin Önal Mengüşoğlu da katıldı.