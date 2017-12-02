Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren Uğur Yılmaz Halit Yıldız yardım kampanyası
Bütçesi revize edildi
Bütçesi revize edildi
Vergini öde baskını
Vergini öde baskını
Çiftçilere zor gün desteği
Çiftçilere zor gün desteği
259 şubesini kapatacak
259 şubesini kapatacak
Ziyaretçi akını oldu
Ziyaretçi akını oldu

Hatay'da gençlere özel "kitap kafe"

- Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle açılan kafede gençler, rahat ortamda kitap okuyup, ücretsiz çay ve kahve içebilecek

Hatay'da gençlere özel

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle "Gençlerimiz Kendini Geliştiriyor Projesi" kapsamında oluşturulan "kitap kafe" hizmete açıldı.

Körfez Eğitim ve Yardımlaşma Derneğince bakanlığın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hazırlanan proje çerçevesinde açılan kafede gençler, rahat ortamda kitap okuyabilecek, ücretsiz çay ve kahve içebilecek.

Derneğin Koodinatörü Osman Öz, Sanayi Mahallesi'ndeki kafenin açılışında, gençlere kitap okuma hizmeti verdikleri için mutluluk duyduklarını belirtti.

Özellikle lise ve üniversiteye gidecek gençlerin kafeden yararlanacağını ifade eden Öz, "Bu kafe, ev ortamını aratmayacak. Zaman zaman çeşitli yazarlarımızın katıldığı imza günleri ve söyleşiler düzenlenerek gençlerimizin sosyalleşmesi sağlanacak. Kafemizde 3 bin kitap mevcut ancak sayı günden güne artacaktır." dedi.

Öz, gençlerin kitapları evlerine de götürüp okuyabileceğini, ardından teslim edebileceğini söyledi.

Açılışa, Kaymakam Murat Bulacak, gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak ve yazar Metin Önal Mengüşoğlu da katıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DörtyolHatay
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5