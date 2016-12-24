Hatay'da Noel kutlamaları

HATAY (AA) - Noel Bayramı dolayısıyla, Antakya Ortodoks Kilisesi ile İskenderun Ortodoks Kilisesi'nde ayin yapıldı.

Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayini, kilisenin ruhani lideri Jan Delüller ile rahip Dimitri Doğum yönetti.

İlahilerin okunduğu ayine katılanlar, mum yakıp dua etti. Işık ve balonlarla süslü kilisede, Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından, Hıristiyan vatandaşlara içinde çeşitli hediyelerin bulunduğu sepetler dağıtıldı.

- Şehitler için saygı duruşu

İskenderun Ortodoks Kilisesi'ndeki ayin öncesi, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra devam eden ayinde, kilise Papazı Dimitri Yıldırım, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Buradaki ayine İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil de katıldı.



