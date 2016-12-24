Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat

Hatay'da Noel kutlamaları

- Antakya ve İskenderun'daki Ortodoks kiliselerinde ayin düzenlendi - İskenderun Ortodoks Kilisesi'ndeki ayin öncesi, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu

Hatay'da Noel kutlamaları

HATAY (AA) - Noel Bayramı dolayısıyla, Antakya Ortodoks Kilisesi ile İskenderun Ortodoks Kilisesi'nde ayin yapıldı.

Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayini, kilisenin ruhani lideri Jan Delüller ile rahip Dimitri Doğum yönetti.

İlahilerin okunduğu ayine katılanlar, mum yakıp dua etti. Işık ve balonlarla süslü kilisede, Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından, Hıristiyan vatandaşlara içinde çeşitli hediyelerin bulunduğu sepetler dağıtıldı.

- Şehitler için saygı duruşu

İskenderun Ortodoks Kilisesi'ndeki ayin öncesi, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra devam eden ayinde, kilise Papazı Dimitri Yıldırım, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Buradaki ayine İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil de katıldı.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
HatayHıristiyanKutlamaNoelOrtodoks Kilisesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.