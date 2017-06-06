Hatay'ın ramazan tatlısı dört kuşaktır aynı dükkandan

HATAY - Lale Köklü

Yapımında kullanılan tahin ve susamın farklı bir lezzet verdiği, dört kuşaktır aynı dükkanda sadece ramazanda üretilen Hatay'ın "küncülü helvası", sofraların vazgeçilmezi arasında yer alıyor.

Tarihi Antakya Uzun Çarşı içerisindeki bir dükkanda, dört kuşaktır Fansa ailesi tarafından ramazana özel üretilen Hatay'ın yöresel lezzeti küncülü helva, kentte iftar sonrası tüketilen tatlıların başında geliyor.

İçindeki tahin, çöven otu ve Antakya'da "küncü" olarak adlandırılan susamın karışımından oluşan ve damaklarda ayrı bir tat bırakan meşhur küncülü helva, kilogramı 16 liradan adeta yok satıyor.

Sabahın erken saatlerinde yoğrulan malzemelerin, iftar saatine doğru pişirilip özel makinesinde preslenmesiyle kokusu tarihi çarşıyı kaplayan helvanın müşterileri ise dükkan önünde kuyruk oluyor.

Dükkan sahibi Şahap Fansa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanda sadece ramazanda küncülü helva üretildiğini ve bu işi anne, babası ve kardeşleriyle yaptıklarını söyledi.

"Dükkanımız 11 ayda sadece bir ay bu iş için çalışır"

Babasının yaklaşık 50 yıldır bu helvayı yaptığını aktaran Fansa, şöyle devam etti:

"Bizim araştırmalarımıza göre ailemizde 4 kuşaktır bu iş yapılıyor. Babam şimdi bizlere öğretiyor. Her sene ramazandan bir gün önce küncülü helvamızın kazanı yoğrulmaya başlar ramazan boyunca da devam eder. Dükkanımız 11 ayda sadece bir ay bu iş için çalışır. Ramazana özel bir lezzet, Hatay'ın kültüründen çıkmış, içerisinde susam, tahin, şeker, çöven otu ve limon tozu kullanılan özel bir tatlı."

Günlük 150-200 kilogram üretiyorlar

Günlük ortalama her pişirimde 50 kilogram helva yaptıklarını kaydeden Fansa, bu pişirimin 3 veya 4 kez tekrarlandığını ve günlük ortalama 150-200 kilo üretim yaptıklarını söyledi.

Kilosunu geçen yıl olduğu gibi yine 16 liradan sattıklarını ifade eden Fansa, "Yine 16 liradan satıyoruz çünkü herkesin yemesini istiyoruz. Ayrıca dükkanımızda diğer aylarda kabak tatlısı ve kerebiç üretiyoruz ancak bu küncülü helva bereketiyle geliyor. Sadece ramazanda çıkıyor o yüzden kazanç anlamında 'Ramazan gelse bize yeter' diyoruz çok şükür." dedi.