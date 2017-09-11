Hatay'ın üzüm cennetinde

HATAY (AA) - Hatay'da üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 97'sinin yapıldığı Hassa ilçesindeki üzümler, kurutulmak üzere sergi alanlarına getirilmeye başlandı.

Yaklaşık 50 bin dekarlık alanda 8 farklı üzüm çeşidinin yetiştirildiği ilçede, yumuşak çekirdekli ve halk arasında "Antep karası" olarak bilinen siyah üzüm, kurutularak değerlendiriliyor.

Yakıcı güneş altında yapılan hasat sırasında çiftçiler bir yandan sıcakla mücadele ederken diğer yandan da hasat esnasında ürün kaybı yaşamamak için özenle hareket ediyor.

Genellikle kadın işçiler tarafından toplanan üzümler, sandıklara yerleştirildikten sonra nakil için hazır hale getirilip, araçlara yüklenerek, önceden hazırlanan sergi alanına gönderiliyor.

Kasalar halinde sergi alanına getirilen siyah üzümler doğal zeytinyağı ve soda ile yıkanarak 'şal' denilen sergilere serilip, tırmıklar yardımıyla ara ara karıştırılıyor.

Ortalama 10 gün boyunca serili kalan üzümler tekrar toplanarak makine yardımıyla çöplerinden ayrılıp, yeniden asit oranı düşük doğal zeytinyağı ile yağlanıyor. Gün boyunca bu şekilde güneş altında kalan üzümler, paketlenerek Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderiliyor.

Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişten bu yana ilçenin yörede "üzüm cenneti" olarak anıldığını anımsatarak, buradaki verimli topraklarda üretilen sofralık ve kuru üzümlerin Türkiye'nin dört bir yanında alıcı bulduğunu söyledi.



İlçe ekonomisinin tarıma dayandığı, bunlardan en önemlisinin de bağcılık olduğunu aktaran Şahiner, şöyle devam etti:

"Bölgemiz sofralık üzümün yanı sıra kuru üzüm üretiminde de önemli bir yere sahip. Üretilen 100 bin ton üzümlerden yaklaşık 10 bin tonu kurutmalığa gidiyor. Bunların içerisinden de 2 bin ton civarında kuru üzüm üretiliyor. Bu yıl yağışların iyi geçmesinden dolayı üzümlerimizdeki kalite çok iyi. Özellikle ilçemizin havası ve suyundan dolayı ürünler çok güzel yetişiyor. Lezzeti ve kalitesiyle damakta ayrı bir tat bırakıyor."

Hassa'da kuru üzümün, yumuşak çekirdekli siyah üzümden üretildiğini kaydeden Şahiner, üzümün kendisi kadar çekirdeğinin de sağlığa faydalı olduğunu vurguladı.

Kuru üzüm üreticisi Burhan Yavuz da kuru üzümün yoğun uğraşlar sonunda sofralara ulaştığını ifade etti.

Sofralık üzümlerin kaliteli olanlarını özenle seçerek kuruttuklarını belirten Yavuz, Hassa kuru üzümünün kalitesine göre kilogramı 7-11 lira arası satıldığını söyledi.



